Ещё
Названо оптимальное время сна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики определили оптимальное время сна 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты из Европейского общества кардиологии определили оптимальное для здоровья время сна, соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном портале сообщества.
Как отметил автор исследования, доктор Эпайминондас Фонтас, на данный момент медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.
В ходе исследования ученые изучили взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Были проанализированы данные 11 обследований более одного миллиона взрослых людей, у которых ранее не имелось проблем с сердцем. Обследованных пациентов разделили на три группы, в одной из которых люди спали более восьми часов в сутки, в другой — менее шести часов, а в третьей — от шести до восьми часов.
По итогам исследования ученые обнаружили, что сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время как длительность сна более восьми часов — уже на 33%.
Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта в течение среднего периода наблюдения, который составил около девяти с половиной лет, выяснили специалисты.
Фонтас отметил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, однако по результатам проведенного эксперимента накопилось достаточно свидетельств того, что необходимо избегать пересыпания.
Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, заключил ученый.
Ранее исследователи из Килского университета в Великобритании пришли к выводу, что сон длительностью более восьми часов может также навредить и человеческой психике.
Последние новости
Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту" "Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве149
Москва в опасности: в столицу пришла жара284
Во Флориде произошла «массовая стрельба»235
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару60
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение