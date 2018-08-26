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NASA показало снимок «небесного глаза»
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NASA показало снимок «небесного глаза» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ESA/Hubble and NASA
NASA опубликовало фотографию планетарной туманности NGC 3918, имеющей форму "глаза".
На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.
Как отмечают ученые, отличительной особенностью NGC 3918 является "глазная" форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой. Такое явление возникает благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 000 километров в час.
По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет. Планетарная туманность — астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.
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