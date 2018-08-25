«Это чистый яд»: чем опасен «волшебный продукт»

Ученая предостерегла людей от употребления кокосового масла, назвав его «ядом» и «худшим продуктом». Действительно ли оно так вредно и насколько необходимо от него отказаться, разбиралась «Газета.Ru»

Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда , во время лекции во Фрайбурге заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом». Запись лекции была опубликована на Youtube.

Во время лекции во Фрайбурге профессор рассказала о вреде, которое может нанести кокосовое масло, если его употреблять в пищу.

Она заявила, что оно является «одним из худших [продуктов], которые только можно съесть».

Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — это в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир. Она отметила, что масло кокоса повышает содержание «плохого холестерина» (ЛПНП — Липопротеины низкой плотности). Его переизбыток увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кокосовое масло получают из копры — мякоти кокосовых орехов, на 67% состоящей из растительного жира. Оно давно использовалось в мыловарении и для изготовления косметических средств, а в XXI веке стало популярным как «волшебный» продукт питания — по заявлениям многих сайтов и блогов, кокосовое масло якобы не выделяет канцерогенов при жарке, способствует похудению, улучшает пищеварение, очищает кишечник, улучшает функцию щитовидной железы, регулирует обменные процессы и даже улучшает состояние людей, страдающих от эпилепсии, аутизма и болезни Альцгеймера.

Однако врачи относятся к повальному увлечению кокосовым маслом скептически.

В 2017 году Американская кардиологическая ассоциация опубликовала рекомендации по снижению количества насыщенных жирных кислот в рационе и замене их на полиненасыщенные — клинические исследования показали, что такой подход позволяет на треть сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полиненасыщенные кислоты содержатся в рыбьем жире и морепродуктах, а также в некоторых растительных маслах, например, льняном. А вот насыщенными жирными кислотами, помимо продуктов животного происхождения, богато как раз кокосовое масло. Хотя насыщенные жирные кислоты важны для нормальной работы организма, их избыток способен приводить к росту в крови липопротеинов низкой плотности, переносящих холестерин. Их повышенный уровень может вызывать жировые отложения в стенках сосудов (как правило, в артериях). Уровень ЛПНП коррелирует с высоким риском развития атеросклероза и таких его проявлений, как инфаркт миокарда, инсульт и окклюзия (закупорка) периферических артерий.

Исследований, говорящих о безоговорочной пользе кокосового масла нет. По словам Михелс, оно для сосудов даже опаснее, чем сало. Другим «суперфудам» вроде ягод асаи и семян чиа Михельс уделяет меньше внимания. По ее словам, они не опасны, но могут быть бесполезны — содержащиеся в них полезные вещества можно получить и из других, более дешевых продуктов вроде моркови или абрикосов.

«Мы и так обеспечены полезными веществами», — говорит она.

Впрочем, называть богатое насыщенными жирными кислотами кокосовое масло «ядом» довольно опрометчиво. Так, исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition в июле 2018 года показало — люди, употребляющие сыры, цельное молоко и другие богатые насыщенными жирами продукты, рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний ненамного больше, чем те, кто избегает таких продуктов. На протяжении 22 лет исследователи наблюдали за 2907 добровольцами от 65 лет и старше. За это время скончались 2428 из них, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний, но выраженного влияния на их развитие потребление насыщенных жиров не оказало.

В еще одной работе были рассмотрены данные о 135 млн жителей разных стран. Согласно результатам, диета с повышенным содержанием жиров и пониженным содержанием жиров и вовсе способствовала снижению риска преждевременной смерти на 233%. Причем результат сохранялся независимо от того, употреблялись насыщенные или ненасыщенные жиры.

Итак, каковы же выводы? По всей видимости, и вред, и польза кокосового масла в значительной степени преувеличены. Это просто продукт питания, и его умеренное потребление вряд ли способно нанести здоровью тяжкий вред.