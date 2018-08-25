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В ходе раскопок на юге Мексики ученые нашли маску правителя древних майя
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В ходе раскопок на юге Мексики ученые нашли маску правителя древних майя 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 25 августа. /ТАСС/. Мексиканские ученые нашли скульптурное изображение лица, предположительно, Пакаля — одного из правителей древних майя — в ходе раскопок в Паленке в штате Чьяпас. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт антропологии и истории (НИАИ), сотрудники которого и стали авторами находки.
Небольшая маска изображает лицо пожилого человека с длинными продольными морщинами. В связи с этим ученые считают, что речь идет о Пакале, который был правителем Бааукульского царства со столицей в Паленке с 615 года по 683 год, до самой своей смерти в возрасте 80 лет. «Следует отметить, что, в отличие от других мест проживания майя, где изображения носят обобщенный характер, в Паленке многие лица, которые мы видим на росписях или вырезанными в камне, представляют собой достоверные изображения конкретных людей», — отметил археолог Бенито Венегас Дюран.
В июле 2018 года специалисты обнаружили пещеру с наскальными рисунками майя в юго-восточном штате Юкатан. Серхио Грожан, один из авторов находки, назвал ее уникальной из-за числа представленных в ней элементов, среди которых, по его словам, «птицы, млекопитающие, крест, геометрические фигуры, изображения людей в том числе воина, а также отпечатки ладоней».
Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило ученым обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы. Согласно предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.
Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н. э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.
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