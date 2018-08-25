В ходе раскопок на юге Мексики ученые нашли маску правителя древних майя

МЕХИКО , 25 августа. / ТАСС /. Мексиканские ученые нашли скульптурное изображение лица, предположительно, Пакаля — одного из правителей древних майя — в ходе раскопок в Паленке в штате Чьяпас. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт антропологии и истории (НИАИ), сотрудники которого и стали авторами находки.

Небольшая маска изображает лицо пожилого человека с длинными продольными морщинами. В связи с этим ученые считают, что речь идет о Пакале, который был правителем Бааукульского царства со столицей в Паленке с 615 года по 683 год, до самой своей смерти в возрасте 80 лет. «Следует отметить, что, в отличие от других мест проживания майя, где изображения носят обобщенный характер, в Паленке многие лица, которые мы видим на росписях или вырезанными в камне, представляют собой достоверные изображения конкретных людей», — отметил археолог Бенито Венегас Дюран.

В июле 2018 года специалисты обнаружили пещеру с наскальными рисунками майя в юго-восточном штате Юкатан . Серхио Грожан, один из авторов находки, назвал ее уникальной из-за числа представленных в ней элементов, среди которых, по его словам, «птицы, млекопитающие, крест, геометрические фигуры, изображения людей в том числе воина, а также отпечатки ладоней».

Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило ученым обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы . Согласно предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.