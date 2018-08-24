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Низкие дозы радиации замедляют старение клеток
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Низкие дозы радиации замедляют старение клеток 

Чердак 7 часов назад
Фото: Чердак
По крайней мере, это доказано для гамма-лучей и клеток соединительной ткани.
Сотрудники Коми Научного центра РАН, Вятского государственного университета и Оттавского университета обнаружили, что фибробласты (клетки соединительной ткани) человека демонстрируют признаки старения клеток позже, если их подвергнуть действию маленьких доз ионизирующего излучения. Научная статья опубликована в International Journal of Radiation Biology.
Высокие дозы ионизирующего излучения вызывают мутации в ДНК. Это особенно сильно сказывается на активно делящихся клетках, т.к. при каждом делении они передают потомкам копии своей ДНК. Если эта молекула будет «поломана», то и деление и рост клеток-потомков станет невозможным. Поэтому радиация особенно пагубно воздействует на клетки крови (большинство их типов постоянно обновляется), снижает способность организма к регенерации и используется для остановки роста раковых опухолей.
Однако низкие дозы ионизирующего излучения теоретически способны оказывать и другие эффекты. Как небольшое количество гамма-излучения действует на культуры фибробластов легких эмбриона человека HELF-104, проверили авторы описываемой работы. Фибробласты — это способные к делению клетки соединительной ткани, вырабатывающие вещества для заполнения пространства между клетками — внеклеточный матрикс и играющие важную роль в заживлении ран. Разные культуры однократно подвергали облучению различными дозами гамма-излучения: 10, 30, 50, 90, 120, 150, 200 и 500 миллиГрей, 1 и 2 Грея. Была и контрольная группа, клетки в которой никаких доз не получали. «Степень старения» клеток HELF-104 определяли в том числе по активности бета-галактозидазы — фермента, разлагающего молочный сахар лактозу на глюкозу и галактозу, которые клетка может непосредственно использовать как источник энергии. Замеры проводили раз в неделю до тех пор, пока клетки конкретной культуры не прекращали делиться.
В отличие от сильного облучения, слабое приводило не к ускоренному, а, наоборот, к замедленному старению фибробластов. Это проявилось в тех культурах, которые получили дозы 50 и особенно 30 миллиГрей, через 30 дней после облучения. Положительный эффект слабого радиоактивного воздействия сохранялся вплоть до полной остановки деления клеток в этих культурах — то есть 4 недели.
Это не первое исследование, в котором показано благоприятное действие низких доз радиации на состояние клеток человека. Ранее, в 2014 году, ученые из Японии продемонстрировали, что оно также замедляет старение у клеток линий WI-38 (они тоже представляют собой фибробласты легких погибших человеческих эмбрионов) и HLEC1 (клетки эпителия хрусталика человека). Таким образом, полученные россиянами и канадцами результаты нельзя назвать совершенно неожиданными. Тем не менее, они могут иметь важное значение в исследованиях клеточных культур, и старения человека в целом.
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