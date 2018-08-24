Низкие дозы радиации замедляют старение клеток

По крайней мере, это доказано для гамма-лучей и клеток соединительной ткани.

Сотрудники Коми Научного центра РАН, Вятского государственного университета и Оттавского университета обнаружили, что фибробласты (клетки соединительной ткани) человека демонстрируют признаки старения клеток позже, если их подвергнуть действию маленьких доз ионизирующего излучения. Научная статья опубликована в International Journal of Radiation Biology.

Высокие дозы ионизирующего излучения вызывают мутации в ДНК. Это особенно сильно сказывается на активно делящихся клетках, т.к. при каждом делении они передают потомкам копии своей ДНК. Если эта молекула будет «поломана», то и деление и рост клеток-потомков станет невозможным. Поэтому радиация особенно пагубно воздействует на клетки крови (большинство их типов постоянно обновляется), снижает способность организма к регенерации и используется для остановки роста раковых опухолей.

Однако низкие дозы ионизирующего излучения теоретически способны оказывать и другие эффекты. Как небольшое количество гамма-излучения действует на культуры фибробластов легких эмбриона человека HELF-104, проверили авторы описываемой работы. Фибробласты — это способные к делению клетки соединительной ткани, вырабатывающие вещества для заполнения пространства между клетками — внеклеточный матрикс и играющие важную роль в заживлении ран. Разные культуры однократно подвергали облучению различными дозами гамма-излучения: 10, 30, 50, 90, 120, 150, 200 и 500 миллиГрей, 1 и 2 Грея. Была и контрольная группа, клетки в которой никаких доз не получали. «Степень старения» клеток HELF-104 определяли в том числе по активности бета-галактозидазы — фермента, разлагающего молочный сахар лактозу на глюкозу и галактозу, которые клетка может непосредственно использовать как источник энергии. Замеры проводили раз в неделю до тех пор, пока клетки конкретной культуры не прекращали делиться.

В отличие от сильного облучения, слабое приводило не к ускоренному, а, наоборот, к замедленному старению фибробластов. Это проявилось в тех культурах, которые получили дозы 50 и особенно 30 миллиГрей, через 30 дней после облучения. Положительный эффект слабого радиоактивного воздействия сохранялся вплоть до полной остановки деления клеток в этих культурах — то есть 4 недели.