В Самаре найден самый полный череп ветлугазавра

Ученые из Самарского государственного технического университета во время археологических работ на юго-востоке Самарской области обнаружили череп ветлугазавра, который жил на планете в триасовый период (250 — 199 миллионов лет назад).

Специалисты рассказали, что это самый полный череп животного, который им удалось найти. Благодаря этой находке ученые смогут лучше изучить строение ветлугазавра и разобраться в его эволюции.

Напомним, что ветлугазавр относится к ископаемому роду темноспондильных земноводных из раннего триаса, которые обитали на севере России и Гренландии.

По найденным останкам ученые определили, что общая длина тела животного составляла от 75 сантиметров до 3 метров. На территории России ветлугазавры обитали в основном на берегах реки Ветлуга.

Там археологи находили зубы, части черепа, фрагменты челюсти, рёбер, полные конечности и почти полный хвост.

В этот раз ученым повезло — они нашли целый череп ветлугазавра. Ученые рассказали, что обнаружили останки случайно, и сначала приняли череп за обычный кусок породы с торчащими из него костями. Уже в процессе изучения черепа его отпрепарировали со стороны неба, после чего стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия — хоаны.