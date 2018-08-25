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Для сурикатов опыт оказался важнее возраста и статуса
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Для сурикатов опыт оказался важнее возраста и статуса 

Индикатор 6 часов назад
Фото: EFE/EPA
Самым большим доверием в колонии сурикатов пользуются животные с хорошей репутацией, а возраст и социальное положение в этом случае роли не играют. К такому выводу пришли швейцарские биологи, изучив жизнь нескольких колоний сурикатов в пустыне Калахари. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.
Во время охоты сурикаты (Suricata suricatta) роются в песке в поиске пищи. В таком неудобном для защиты положении они легко могут не заметить хищника. Поэтому некоторые сурикаты из колонии выполняют функцию часовых — они осматриваются в поисках опасности и в случае угрозы оповещают своих соплеменников. Ученые из Цюрихского университета попытались определить, каким именно сурикатам из колонии доверяют эту важную миссию.
Авторы наблюдали за девятью колониями сурикатов, в самой маленькой из которых было всего три животных, а в самой крупной — 23. За время наблюдения авторы выделили три типа часовых в зависимости от того, как часто их выбирали на эту должность. Например «супер-часовые» оказывались на этом посту на 50% чаще других особей.
Ученые записали звуки, которые издают разные часовые, когда дают племени понять, что хищников поблизости нет и можно охотиться без опаски. Затем они располагали маленький динамик недалеко от тех сурикатов, что охотились отдельно, и включали крик того или иного дозорного. Услышав позывной «все чисто», животные ненадолго замирали и оглядывались, проверяя, не ошибся ли дозорный, а затем возвращались к охоте. Ученые замерили время, которое животные тратили на эту проверку. Этот эксперимент авторы повторили с разными сурикатами и со звуками от разных дозорных в общей сложности 544 раза.
Меньше всего сурикаты оглядывались, услышав клич «супер-часовых». Согласно толкованию авторов исследования, это означает, что самым опытным дозорным животные доверяют больше всего. Ученые отмечают, что что похожее поведение наблюдается и у других животных, например, карликовых мангустов (Helogale parvula) и у птиц пегих дроздовых тимелий (Turdoides bicolor), однако они больше доверяют своим самым старшим и самым статусным, а не самым опытным сородичам.
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