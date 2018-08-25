Обнаружена гробница позднего минойского периода

На Крите нашли захоронение возрастом более трех тысяч лет

АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости . Неразграбленную гробницу раскопали в районе Иерапетра на Крите археологи управления древностей Ласити, сообщает министерство культуры Греции

Захоронение случайно обнаружил местный житель — он увидел в оливковой роще недалеко от деревни Кентри Иерапетра яму диаметром 1,20 метра и глубиной более 2,5 метров и сообщил в управление древностей.

В ходе раскопок была найдена камерная гробница, сделанная в известняке. Доступ к могиле был сделан вертикальным, а вход был запечатан глинистой кладкой.

Министерство культуры Греции

Внутренняя часть гробницы была разделена на три ниши. В южной находился саркофаг с крышкой. Внутри был хорошо сохранившийся скелет взрослого человека. Перед саркофагом были найдены 14 амфор, амфоровидный кратер и чаша.

Ασύλητος θαλαμοειδής τάφος βρέθηκε στην Ιεράπετρα https://t.co/nybxGvHZL0 pic.twitter.com/leNmgqWYXP— Sofokleousin.gr (@Sofokleousin) August 25, 2018 В северной нише была найден саркофаг со скелетом взрослого человека, 6 небольших амфор. Все сосуды целые, хорошо сделанные и отлично сохранившиеся, сообщает министерство.

Согласно первоначальным оценкам по керамике, гробница может быть датирована периодом позднего минойского периода, примерно с 1400 года до 1200 года до нашей эры.

Были предположения, что рядом находится еще одно захоронение, но это не подтвердилось.