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Закон Хаббла хотят переименовать
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Закон Хаббла хотят переименовать 

Индикатор 1 час назад
Фото: Johan Hagemeyer/Wikimedia Commons/ESA Эдвин Хаббл (слева) и Жорж Леметр (справа)
На голосование Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза вынесено предложение о переименовании «закона Хаббла» в «закон Хаббла — Леметра». Инициатива выдвинута, чтобы признать пионерскую роль бельгийского астронома Жоржа Леметра в понимании явления видимого удаления галактик. Голосование назначено на 31 августа. Об этом сообщает немецкий астроном Гудрун Вольфшмидт.
Закон Хаббла утверждает, что наблюдателю кажется, будто галактики удаляются от него, причем видимая скорость их движения пропорциональна расстоянию дс них. Эдвин Хаббл сделал такой вывод на основе наблюдений и опубликовал первые результаты в 1929 году, а более полные — в 1931. Этот закон справедлив для любых галактик, кроме самых близких, входящих с Млечным Путем в одно гравитационно связанное скопление. Это один из основополагающих принципов современной космологии. Сегодня мы знаем, что это удаление не реальная скорость движения галактик, оно связано с расширением Вселенной.
Жорж Леметр независимо и несколько раньше пришел к тому же выводу: он самостоятельно переоткрыл теоретическое решение уравнений общей теории относительности, которое описывает расширяющуюся Вселенную (впервые его опубликовал российский математик Александр Фридман в начале 1920-х), а также применил его к уже измеренным в то время скоростям и расстояниям до галактик. Работа с результатами Леметра была опубликована в 1927 году на французском языке, но научная общественность почти не заметила ее. Английский вариант был опубликован лишь в 1931 году и уже не содержал многих выкладок.
Исполнительный комитет XXX Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза считает, что необходимо отдать должное как Леметру, так и Хабблу в их фундаментальном вкладе в космологию, почтить интеллектуальную честность и скромность бельгийского ученого, не ставшего отстаивать свой приоритет, и подчеркнуть роль Международного астрономического союза в стимулировании смены взглядов и международных дискуссий.
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