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Попугаи могут принимать экономические верные решения
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Попугаи могут принимать экономические верные решения 

Индикатор 5 часов назад
Фото: Pexels
Попугаи могут оценивать выгоду и принимать экономически верные, продуманные решения. Согласно новому исследованию немецких ученых эти птицы могут отказаться от мгновенного вознаграждения, если знают, что их «доход» тогда окажется больше. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Международная группа исследователей провела эксперимент, чтобы определить, могут ли попугаи принимать решения, выгодные с экономической точки зрения, то есть умеют отказываться от мгновенной и очевидной выгоды в расчете на то, что в будущем она станет больше.
В подготовительной серии экспериментов исследователи приучили попугаев обменивать предметы на еду. Они предлагали птицам небольшие пластмассовые или металлические предметы, которые они могли вернуть и получить взамен «вознаграждение» — еду. Три различных предмета можно было обменять на три различных лакомства от самого вкусного до обыкновенного.
Затем исследователи поставили попугаев перед выбором — взять небольшую порцию еды или предмет, который можно будет обменять на другую еду. Оказалось, что попугаи могут оценить выгоду и принять взвешенное решение: если предлагаемая порция угощения была хуже той, которую можно было бы получить в обмен на предмет, птицы всегда выбирали обмен. Однако если им приходилось выбирать между одинаковыми угощениями, попугаи предпочитали минимизировать риски и усилия и неизменно выбирали порцию еды.
В контрольной серии экспериментов ученые предлагали попугаям на выбор порцию еды или предмет, в обмен на который можно получить точно такую же еду. Некоторые птицы в этом случае все равно выбирали предмет. Авторы предполагают, что возможно дело в том, что и сам предмет может представлять для птиц некоторую ценность. В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить это явление, а также определить, могут ли птицы сами занижать или завышать ценность предмета.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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