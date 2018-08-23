Мерцание светляков отпугивает летучих мышей

Светлячки используют свою биолюминесценцию не только для того, чтобы найти брачного партнера, но и для того, чтобы спастись от хищников. Биологи смогли выяснить это благодаря экспериментам с охотой летучих мышей, заснятой высокоскоростной камерой. Результаты изложены в журнале Science Advances.

Ученые давно доказали, что свечение насекомые используют для того, чтобы искать половых партнеров. Вместе с тем они давно предполагали, что светлячки могут использовать биолюминесценцию и для других целей — например, чтобы подавать сигнал хищникам. Гипотеза заключалась в том, что такой сигнал мог предупреждать врагов светлячков о том, что их добыча невкусна — подобно яркой окраске некоторых ядовитых животных, например, лягушек и гусениц.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из Университета штата Айдахо в Бойсе ( США ) наблюдали за охотой летучей мыши Eptesicus fuscus из рода кожанов, которые в дикой природе никогда не сталкиваются со светляками. Сперва хищники нападали на насекомых, но их вкус заставлял летучих мышей выплевывать добычу. После нескольких попыток мыши научились избегать светляков, даже несмотря на не слишком острое зрение. Затем эксперимент повторили с теми же мышами и покрашенными краской насекомыми, которые уже не могли светиться. В результате около 40% светляков были съедены, хотя от обычных мыши уже наотрез отказывались.

Ученые провели еще одну серию экспериментов, нарушив другое характерное свойство светляков — полет по специфическим траекториям. Авторы прикрепляли насекомых к леске, из-за чего они не могли летать обычным образом. В результате в части случаев летучие мыши опять начали пытаться их съесть, хотя обычных светляков они уже не ели.

Биологи добавляют, что светляки умеют светиться даже на личиночной стадии, что не имеет смысла с точки зрения выбора партнера. Объединив все полученные данные, авторы склоняются к гипотезе, что свечение сперва возникло как средство отпугивания хищников, а лишь позже стало использоваться для поиска партнера.