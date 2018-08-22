Чудовищная прожорливая черная дыра прячет за собой сотни галактик

Черная дыра, а если быть точнее — квазар PKS1353-341, расположен в 2,4 миллиарда лет от Земли. Этот объект настолько яркий, что астрономы поначалу решили, будто он находится в своей области пространства сам по себе. Однако 16 августа исследователи из Массачусетского технологического института (МТИ) опубликовали в журнале The Astrophysical Journal работу, в которой они утверждают, что квазар на самом деле находится в центре галактического кластера.

«Изображения — либо все в точках, либо в клубках, а где клубки — там гигантские шары горячего газа размером в миллионы световых лет, которые мы называем кластерами, а точки — черные дыры, аккрецирующие газ и светящиеся по мере падения этого газа в них», — рассказывает Майкл МакДональд , физик из МТИ и соавтор новой работы.

Ученые выдвинули теорию, что квазар в центре кластера горит особенно ярко, так как он находится в процессе «безумного обжорства». Огромные куски материи падают в квазар с окружающего его диска, из-за чего черная дыра излучает огромные объемы энергии. Команда предполагает, что этот квазар в 46 миллиардов раз ярче Солнца.

Яркий свет, производимый в процессе этого «пиршества», в ответе за сокрытие галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Они ожидают, что сияние черной дыры в итоге иссякнет — и кластер будет выглядеть так же, как обычно выглядят галактические кластеры.

Слева: снимок PKS 1353−341 телескопа «Чандра», на котором виден яркий центральный источник и окружающее его рассеянное излучение кластера. Справа: снимок Magellan PISCO внутренней части галактического кластера, на котором видна гигантская эллиптическая галактика в самом центре / © MIT

«Это может быть просто вспышкой, которую нам посчастливилось увидеть, — говорит МакДональд. — Через миллион лет это может выглядеть как размытый пушистый шар».

МакДональд и его команда изначально обнаружили скрытый кластер в 2012 году. Вопрос, почему они поначалу упустили его из виду, побудил их искать похожие объекты.

«Мы начали задавать вопрос самим себе, почему мы раньше его не обнаружили, ведь он обладает невероятными свойствами и в принципе очень яркий, — объясняет МакДональд. — Это из-за того, что у нас сложились предвзятые представления о том, как должен выглядеть кластер. И в данном случае он не соответствовал ожидаемому, поэтому мы его упустили».

Ученые начали исследование, названное CHiPS (Cluster Hiding in Plain Sight, или «Кластеры, прячущиеся на самом видном месте». — Перевод автора), для пересмотра сделанных ранее рентгеновских снимков. На сегодня в 90% пересмотренных данных кластеров обнаружено не было.

«Удивительно то, что небольшое количество найденных претендентов нарушают правила», — утверждает МакДональд.

В новом докладе опубликованы первые результаты CHiPS: пока что обнаружен лишь один подтвержденный галактический кластер. Тем не менее физики надеются найти такие объекты в будущем и рассчитывают, что кластеры помогут узнать больше о расширении Вселенной.