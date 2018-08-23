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В Китае нашли окаменелости древней гигантской черепахи
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В Китае нашли окаменелости древней гигантской черепахи 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Nick Fraser, National Museums Scotland
Она жила примерно 228 миллионов лет назад; у нее был беззубый клюв, однако не было панциря.
Палеонтологи обнаружили в Китае окаменелые останки древней черепахи, жившей приблизительно 228 миллионов лет назад. Как определили ученые, особь относится к новому, ранее неизвестному виду Eorhynchochelys sinensis.
Древнейшей из известных науке черепах считалась Odontochelys semitestacea: особи данного вида не имели карапакса (спинного щита), но имели пластрон — защиту брюха, и при этом обладали клювом — правда, с зубами, в отличие от современных черепах. Древнейшие останки Odontochelys semitestacea датируются ориентировочно 220 млн лет.
Обнаруженная черепаха (нового вида Eorhynchochelys sinensis), как отмечают ученые, достигала в длину более 180 сантиметров, обладала странным, дискообразным туловищем и длинным хвостом и обитала, вероятно, в мелководье. У Eorhynchochelys sinensis, как сообщается, не было ни спинного панциря, ни пластрона, однако черепахи данного вида, как и современные представители отряда черепах, имели беззубый клюв.
То, что Eorhynchochelys sinensis развили беззубый клюв раньше других древних черепах, но не имели ни карапакса, ни пластрона, свидетельствует о мозаичной эволюции: последняя предполагает, что различные черты могут формироваться независимо друг от друга и в различном темпе, причем не все древние виды должны иметь одинаковую комбинацию данных признаков. Современные черепахи имеют и полноценный панцирь, и беззубый клюв: в далеком прошлом же у одних черепах частично имелся панцирь, у других был беззубый клюв — вероятно, затем, в результате генетических мутаций, появилось животное, включающее оба данных признака.
Кроме того, находка, как отмечают ученые, однозначно подтверждает, что предки современных черепах относились к диапсидам (подклассу пресмыкающихся, образовавшемуся около 300 млн лет назад и существующему по сей день) — в черепе Eorhynchochelys sinensis исследователи обнаружили две височные впадины.
Исследование было опубликовано в журнале Nature, кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на сайте Филдовского музея естественной истории.
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