Найденные в Денисовой пещере останки принадлежат дочери «денисовца» и неандерталки

НОВОСИБИРСК , 23 августа. / ТАСС /. Палеогенетики выяснили, что обнаруженные в Денисовой пещере на Алтае в 2016 году фрагменты останков принадлежали девушке — гибриду «денисовского человека» и неандертальца. Об этом сообщило официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на журнал Nature.

"Журнал Nature сообщил о новом открытии, связанном с Денисовой пещерой на Алтае. Находка 2016 года оказалась фрагментом останков девушки — гибрида неандертальца и денисовского человека. Возраст девушки — старше 13 лет, отец — денисовец, мать — неандерталка", — говорится в сообщении.

Ученые установили, что предки девушки по неандертальской линии, вероятно, пришли на Алтай за 20 тыс. лет до ее рождения из Европы — прослеживается их генетическая связь с обитателями пещеры Виндийя в Хорватии

"Родители — нечистокровные представители своих подвидов, они несут генетический след предыдущих скрещиваний, что отобразилось в геноме девушки. Так, ее отец имел как минимум одного неандертальского предка в период своей жизни", — отмечается в издании.

По словам Сванте Паабо, руководителя лаборатории Института изучения истории человека общества Макса Планка ( Германия ), в геномах современных людей можно найти до 15% генов неандертальца и до 5% генов денисовского человека. «В геноме отдельных групп современных людей можно найти 10-15% генов неандертальца и 1,5-5% генов денисовского человека. Даже такая невысокая доля влияет, согласно одной из наших гипотез, на приспособляемость к большой высоте жителей Тибета и к холоду — Гренландии», — цитирует «Наука в Сибири» ученого.