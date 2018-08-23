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Найденные в Денисовой пещере останки принадлежат дочери «денисовца» и неандерталки
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Найденные в Денисовой пещере останки принадлежат дочери «денисовца» и неандерталки 

ТАСС 1 час назад
Фото: N+1
НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Палеогенетики выяснили, что обнаруженные в Денисовой пещере на Алтае в 2016 году фрагменты останков принадлежали девушке — гибриду «денисовского человека» и неандертальца. Об этом сообщило официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на журнал Nature.
"Журнал Nature сообщил о новом открытии, связанном с Денисовой пещерой на Алтае. Находка 2016 года оказалась фрагментом останков девушки — гибрида неандертальца и денисовского человека. Возраст девушки — старше 13 лет, отец — денисовец, мать — неандерталка", — говорится в сообщении.
Ученые установили, что предки девушки по неандертальской линии, вероятно, пришли на Алтай за 20 тыс. лет до ее рождения из Европы — прослеживается их генетическая связь с обитателями пещеры Виндийя в Хорватии.
"Родители — нечистокровные представители своих подвидов, они несут генетический след предыдущих скрещиваний, что отобразилось в геноме девушки. Так, ее отец имел как минимум одного неандертальского предка в период своей жизни", — отмечается в издании.
По словам Сванте Паабо, руководителя лаборатории Института изучения истории человека общества Макса Планка (Германия), в геномах современных людей можно найти до 15% генов неандертальца и до 5% генов денисовского человека. «В геноме отдельных групп современных людей можно найти 10-15% генов неандертальца и 1,5-5% генов денисовского человека. Даже такая невысокая доля влияет, согласно одной из наших гипотез, на приспособляемость к большой высоте жителей Тибета и к холоду — Гренландии», — цитирует «Наука в Сибири» ученого.
В 2008 году в Денисовой пещере на Алтае была найдена окаменелая фаланга пальца ребенка, как позднее выяснилось, девочки. Благодаря анализу ДНК удалось выяснить, что этот вид жил около 40-50 тысяч лет назад и представляет собой особую ветвь в эволюции человека, отличную от неандертальца и современных людей. За открытие «денисовского человека» академик ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко в 2012 году был удостоен Государственной премии РФ.
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