Обнаружена генетическая связь между расстройствами мозга

Революционное по своим результатам исследование показало, что определённые расстройства мозга имеют генетическую связь.
Масштабное международное исследование, проводимое под руководством Brainstorm Consortium, продемонстрировало, что определенные расстройства мозга генетически связаны. А это может улучшить ныне существующие модели психиатрических классификаций. К примеру, в ходе исследования, которое проанализировало геном более миллиона человек с психиатрическими и неврологическими расстройствами, ученые обнаружили существенную генетическую корреляцию между психиатрическими болезнями вроде депрессий и тревожными состояниями.
Ранее психиатрические расстройства преимущественно диагностировались на основе симптомов, которые проявлялись у человека. Однако этот подход приводил к значительной неопределенности, поскольку многие из классификационных моделей для диагностики пациентов не совсем адекватно описывали индивидуальные расстройства.
И вот теперь ученые из Массачусетского института технологий и Гарвардского университета на основе геномного анализа 265 тысяч жертв психиатрических и неврологических расстройств и ещё 785 тысяч здоровых людей смогли установить корреляцию между генетическими характеристиками 15 неврологических и 10 психиатрических расстройств.