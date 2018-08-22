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Обнаружена генетическая связь между расстройствами мозга
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Ученые обнаружили генетическую связь между расстройствами мозга 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Революционное по своим результатам исследование показало, что определённые расстройства мозга имеют генетическую связь.
Масштабное международное исследование, проводимое под руководством Brainstorm Consortium, продемонстрировало, что определенные расстройства мозга генетически связаны. А это может улучшить ныне существующие модели психиатрических классификаций. К примеру, в ходе исследования, которое проанализировало геном более миллиона человек с психиатрическими и неврологическими расстройствами, ученые обнаружили существенную генетическую корреляцию между психиатрическими болезнями вроде депрессий и тревожными состояниями.
Ранее психиатрические расстройства преимущественно диагностировались на основе симптомов, которые проявлялись у человека. Однако этот подход приводил к значительной неопределенности, поскольку многие из классификационных моделей для диагностики пациентов не совсем адекватно описывали индивидуальные расстройства.
И вот теперь ученые из Массачусетского института технологий и Гарвардского университета на основе геномного анализа 265 тысяч жертв психиатрических и неврологических расстройств и ещё 785 тысяч здоровых людей смогли установить корреляцию между генетическими характеристиками 15 неврологических и 10 психиатрических расстройств.
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