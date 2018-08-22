Обнаружена генетическая связь между расстройствами мозга

Ученые обнаружили генетическую связь между расстройствами мозга

Революционное по своим результатам исследование показало, что определённые расстройства мозга имеют генетическую связь.

Масштабное международное исследование, проводимое под руководством Brainstorm Consortium, продемонстрировало, что определенные расстройства мозга генетически связаны. А это может улучшить ныне существующие модели психиатрических классификаций. К примеру, в ходе исследования, которое проанализировало геном более миллиона человек с психиатрическими и неврологическими расстройствами, ученые обнаружили существенную генетическую корреляцию между психиатрическими болезнями вроде депрессий и тревожными состояниями.

Ранее психиатрические расстройства преимущественно диагностировались на основе симптомов, которые проявлялись у человека. Однако этот подход приводил к значительной неопределенности, поскольку многие из классификационных моделей для диагностики пациентов не совсем адекватно описывали индивидуальные расстройства.