Ещё
Названа неожиданная польза лени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа неожиданная польза лени 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Ученые Канзасского университета выяснили, что лень может быть успешной стратегией выживания индивидов, видов и целых сообществ организмов. К такому выводу биологи пришли, изучая двустворчатых и брюхоногих моллюсков, обитающих в Атлантическом океане. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты проанализировали скорость метаболизма у 299 видов моллюсков, существовавших в последние пять миллионов лет, и обнаружили, что количество энергии, необходимое для поддержания метаболизма, коррелирует с вероятностью исчезновения вида. Таким образом, чаще всего вымирают те организмы, у которых высокие темпы обмена веществ. По мнению ученых, это показывает, что неповоротливые и медлительные животные лучше приспособлены для выживания.
Исследователи надеются, что результаты работы помогут определить виды, которые наиболее уязвимы к изменениям окружающей среды из-за глобального потепления. Они отмечают, что скорость метаболизма не является единственным фактором, влияющим на выживание, однако высокие темпы обмена веществ значительно повышают вероятность исчезновения.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве предопределили судьбу Донбасса116
Кого из российских звезд убил СПИД45
Названа дата восстания на Украине341
Климкин заявил о грядущей войне с Россией144
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире49
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение