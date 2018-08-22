Сдвиг полюсов грозит Земле радиацией

Человечество в ближайшее время может столкнуться с выходом из строя всей электроники. Причиной этого может стать быстрое движение магнитных полюсов Земли, которое предсказали учёные. Магнитное поле защищает планету от космического облучения и солнечного ветра.

Изменение магнитных полюсов планеты может происходить намного быстрее, чем было принято думать ранее. К такому выводу пришли специалисты с Тайваня, которые опубликовали в официальном журнале Национальной академии наук США результаты исследования, проведённого в пещерах на юго-западе Китая . Изучение карстовых явлений, образования сталактитов и сталагмитов даёт ученым представление о геомагнитной истории планеты. Исследователи изучили сталагмиты с помощью криогенного магнитометра высокого разрешения и таким образом проследили изменения магнитного поля за 16 тысяч лет за период 107−91 тысяч лет назад. Выяснилось, что 98 тысяч лет назад магнитные полюса Земли полностью поменялись местами всего за столетие. По мнению специалистов, если переполюсовка произойдёт в ближайшее время, могут выйти из строя все средства связи и навигации.

Ранее учёные считали, что полная переполюсовка, то есть перемена магнитных полюсов местами в результате их движения, в последний раз была 773 тысячи лет назад, а всего переполюсовок в истории планеты было не менее 14-ти. Сам процесс в последний раз занял, как принято было думать, от трёх до десяти тысяч лет. Однако учёные допускали возможность ошибки с определением времени смены полюсов. Во-первых, по причине сравнительно короткого времени наблюдения за магнитным полем — менее 200 лет. Во-вторых, из-за низкой предсказуемости движения полюсов. Например, сейчас северный магнитный полюс (с физической точки зрения он может считаться южным, так как направление силовых линий полюса направлено к Земле) находится на севере Канады , и в этом районе по сложной траектории он дрейфовал весь XIX век. В начале XX века полюс стал быстро перемещаться к северному полюсу оси вращения. Тогда учёные предположили, что примерно за 50 лет магнитный полюс окажется на территории Сибири, но вскоре движение замедлилось, и полюс остался в том же районе — на севере Канады.

Геннадий Марков , старший научный сотрудник лаборатории Главного геомагнитного поля и Петромагнетизма Института физики Земли РАН имени О. Ю. Шмидта:

Тайваньские учёные работали с пещерными образцами — сталагмитами. Такие образцы действительно позволяют точно определить возраст породы, но проблема в том, что в них очень мало железа, и потому погрешность измерения магнитного поля достаточно высока.

На мой взгляд, полная переполюсовка за 100 лет физически невозможна, потому что для неё требуются изменения в составе жидкого ядра Земли, которое в радиусе достигает порядка 3000 километров. За столетие физический состав ядра просто не может поменяться. По мнению большинства исследователей, вероятность полной переполюсовки в ближайший миллион лет составляет 1−2%.

В то же время, возможны кратковременные инверсии — смещение полюсов на 10−20 градусов. Во время инверсии магнитное поле снижается примерно на 10%, но главная проблема в том, что исчезает дипольность поля, то есть магнитные полюса уже не располагаются на одной оси. Изменение положения полюсов относительно друг друга изменяет характер магнитного поля, и наша планета становится беззащитной перед солнечным ветром и другими радиационными влияниями. И вот от этого могут страдать наши средства связи.

Имеющиеся наблюдения показывают, что северный магнитный полюс движется хаотично, за пару лет он может мигрировать на сотни километров. Несмотря на это, я считаю, что в ближайшее время возможны лишь небольшие инверсии, которые не будут критичными для человечества.