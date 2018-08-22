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Лень признали «главным двигателем» эволюции
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Биологи признали лень «главным двигателем» эволюции 

РИА Новости 1 час назад
Главными победителями в эволюционной гонке могут быть не самые приспособленные, а самые "ленивые" животные и растения, отличающиеся крайне низкой скоростью метаболизма. К такому выводу пришли эволюционисты, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the Royal Society B.
"Мы сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их родичей, вымерших в последние пять миллионов лет. Оказалось, что вымершие беспозвоночные в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сегодня", — рассказывает Люк Стротц (Luke Strotz) из университета Канзаса в Лоуренсе (США).
Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляет два фактора — естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором — внутривидовая конкуренция за возможность продолжить свой род. В этой борьбе побеждают самые "яркие" особи, что приводит появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.
Сегодня, как отмечает Стротц, ученые часто спорят о природе полового отбора и о том, как сильно он влияет на выживание видов. При этом суть и механизмы естественного отбора не вызывают серьезных споров среди эволюционистов, по сути, со времен Дарвина и его первых последователей.
"Мы пытались понять, существуют ли какие-то другие индикаторы того, что тот или иной вид выживет или вымрет, помимо их приспособленности к меняющимся условиям среды. К примеру, мы задумались, может ли скорость метаболизма влиять на то, как долго существует тот или иной вид", — продолжает биолог.
Для ответа на этот вопрос Стротц и его коллеги воспользовались тем, что структура раковин многих видов двустворчатых моллюсков и их брюхоногих кузенов напрямую отражает то, как быстро работает их организм.
Собрав раковины трех сотен видов ныне существующих и ископаемых моллюсков, обитавших на берегах Атлантики в последние пять миллионов лет, ученые вычислили скорость обмена веществ в их теле и сравнили их между собой.
Как оказалось, "активный образ жизни" крайне негативно влиял на то, как долго существовали эти виды беспозвоночных — чем быстрее был метаболизм, тем короче была их эволюционная жизнь. Особенно ярко это проявлялось в закрытых и перенаселенных экосистемах, откуда было достаточно сложно "сбежать" и распространиться по другим ареалам.
Что интересно, каждая подобная среда обитания имела свою среднюю скорость метаболизма, которая не менялась при появлении новых и исчезновении старых видов моллюсков, несмотря на резкие изменения климата, массовые вымирания и прочие катаклизмы.
В ближайшее время ученые планируют проверить, соблюдается ли подобная закономерность среди других представителей флоры и фауны, в том числе и позвоночных животных, обитающих в морях и на суше.
"Похоже, что эволюция способствует выживанию самых неторопливых и апатичных живых существ — чем медленнее ваш метаболизм, тем больше шансы на то, что ваш вид просуществует долгое время. Мне кажется, нам нужно поменять лозунги — выживают не самые приспособленные, а самые ленивые", — заключает Брюс Либерман (Bruce Lieberman) из Оксфордского университета (Великобритания).
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