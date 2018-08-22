Какую «сыворотку правды» применяли в КГБ и ЦРУ

Упоминание о «сыворотке правды», при помощи которой из человека можно помимо его воли вытянуть любые известные ему сведения, мы встречаем в кинофильмах и конспирологических материалах. А существует ли она в реальности и действительно ли используется спецслужбами в их работе?

Что называют «сывороткой правды»

На самом деле «сыворотка правды» — это понятие условное. Строго говоря, сывороткой называется продукт, который остается после сворачивания и процеживания молока. А под «сывороткой правды» понимается ряд веществ, способных развязать язык тому, от кого нужно получить данные. Научное название метода — наркоанализ. Раньше применяли пытки, но с открытием подобных психоактивных препаратов способы дознания стали более гуманными.

Само появление термина «сыворотка правды» относят к началу 20-х годов прошлого столетия. В 1922 году американский врач Роберт Эрнест Хауз опубликовал в техасском медицинском журнале статью «Использование скополамина в криминологии», в которой описал, как можно вопреки желанию человека извлечь из его памяти информацию, скрытую на уровне подсознания. Для этого объект вводят в бессознательное состояние, в котором он честно и непосредственно отвечает на любые задаваемые ему вопросы, не пытаясь ничего утаить.

Как действует «сыворотка правды»

В дальнейшем методика была взята на вооружение полицией и спецслужбами. О ее применении имеются лишь разрозненные сведения. Так, А. И. Колпакиди и Д. П. Прохоров в книге «КГБ. Спецоперации советской разведки» сообщают, что в сталинскую эпоху при советском Комитете госбезопасности действовала засекреченная лаборатория по изучению воздействия отравляющих и психотропных веществ на мозг и организм человека. В том числе там разрабатывались и препараты, предназначенные для спецопераций.

Бывший резидент советской внешней разведки в Копенгагене Михаил Любимов в своих воспоминаниях рассказывал, как в начале 1960-х по его просьбе в Великобританию , где он тогда находился в командировке, доставили «болтунчик»: по всей вероятности, это было неофициальное название некоего вещества, применявшегося при допросах.

Архивные материалы КГБ свидетельствуют о том, что в 1983 году при расследовании диверсии на Вильнюсском станкостроительном заводе «Жальгирис» использовали спецпрепараты СП-26 [6], СП-36 и СП-108. Причем в справке указывалось, что препараты подмешивали в напитки, которые предлагались людям в ходе бесед с сотрудниками КГБ (впоследствии они забывали содержание этих разговоров).

В 2004 году бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин поведал о том, как в КГБ перед допросами давали препарат СП-117, не имеющий вкуса, цвета и запаха. В свою очередь бывший офицер ПГУ КГБ Александр Кузьминов в книге «Биологический шпионаж» писал, что СП-117 эффективно применяли, проверяя агентов на лояльность.

Какие спецпрепараты предпочитают спецслужбы

Мескалин

Речь идет о наркотическом веществе, получаемом из мексиканского кактуса пейот, который индейцы использовали в ритуалах покаяния. О нем писал в своих трудах знаменитый Карлос Кастанеда, а также этнограф Уэстон ла Барр в монографии «Культ пейота» (1938 г.). Последний дает такое описание: «По призыву вождя члены племени вставали и публично признавались в проступках и обидах, нанесенных другим».

Данный эффект в 1940-х годах весьма заинтересовал СС и OSS (Бюро стратегических служб США , которое впоследствии переродилось в ЦРУ ). Наркотик вводили заключенным и узникам концлагерей, и те действительно выбалтывали сокровенные тайны. Вот только действие вещества продолжалось недолго.

Марихуана

ЦРУ пыталось с ее помощью допрашивать подозреваемых в симпатиях к коммунистам . Однако выяснилось, что травка заставляет болтать лишь тех, кто болтлив от природы. Замкнутые люди под кайфом не становились разговорчивее.

Опыты по использованию этого наркотика как «сыворотки правды» проводил американский врач Харрис Изабелл. Он пробовал препарат на добровольцах, однако в его результативности не убедился.

Амитал натрия (амобарбитал)

Это вещество, растормаживающее нервные центры. Сначала к нему прибегали психиатры с целью повысить контактность пациентов. Амитал также применяли в сочетании с кофеином, а в Англии и США — с пентоталом и другими дериватами барбитуровой кислоты. Общение под воздействием подобных средств получило название «амиталовое интервью» или «пентоталовая беседа». Вещество ослабляло «сопротивление» мозга и действовало в течение короткого срока, вызывая состояние, похожее на алкогольное опьянение.

Есть сведения о том, что в СССР такую «сыворотку» давали диссидентам, находившимся в психиатрических больницах. Об этом упоминают, в частности, С. Глузман и В. Буковский в «Пособии по психиатрии для инакомыслящих» (1973 г.). Правда, они считают, что данный способ растормаживания был малоэффективным.

А. Подрабинек в книге «Карательная медицина» (1979 г.) пишет следующее:

«Амитал-натрий (этаминал, барбамил) считается самым мощным в современной психофармакологии средством. После внутривенного введения раствора амитала-натрия через 2—5 минут наступает максимальный эффект. Пациент впадает в состояние эйфории, повышенной речевой и двигательной активности… Больные… охотно рассказывают о себе, о своих мыслях, намерениях».

Тем не менее, говорят эксперты, подобные спецпрепараты используются нечасто, так как они очень дорогостоящие. И для их применения требуется особое разрешение «на высшем уровне». К тому же показания, данные под воздействием «химии» без согласия "объекта", по закону не принимаются судом как официальные доказательства вины.