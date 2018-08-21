Ещё
Найден гигантский древний монумент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден гигантский древний монумент 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа археологов обнаружила в Восточной Африке мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пять тысяч лет. В месте раскопок было также найдено массовое захоронение, где были погребены останки 580 человек. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам ученых, монумент представляют собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов. Он расположен рядом с озером Туркана (Кения) и был построен ранними скотоводами. Тела были погребены внутри окруженной валунами платформы, в полости, площадь которой достигает 119,5 квадратных метра. Исследователи также нашли древние украшения и другие артефакты, однако не было выявлено признаков того, что люди при жизни относились к разным социальным группам.
Часть сооружения образована мегалитическими колоннами, которые, как считают исследователи, при строительстве были перемещены из другого места, удаленного от захоронения примерно на километр. Кроме того, рядом с платформой были обнаружены круги и пирамидки, сложенные из камней.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе131
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян132
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку131
Настя Рыбка передала Дерипаске «компромат»12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель186
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение