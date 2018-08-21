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Межпланетная станция NASA приблизилась к астероиду Бенну
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Межпланетная станция NASA приблизилась к астероиду Бенну 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Околоземный астероид Бенну, ранее называвшийся 1999 RQ36, по утверждениям специалистов NASA, может столкнуться с Землей во второй половине XXII века. Вероятность, согласно подсчетам, составляет 1 к 2 700. Аппарат OSIRIS-REx должен рассказать больше об этом объекте.
Межпланетная станция OSIRIS-REx, чье полное название — Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, вышла на орбиту 8 сентября 2016 года. Ее задача — исследование астероида Бенну и доставка грунта с его поверхности на Землю.
В конце прошлой недели в официальном твиттере программы появилось сообщение о том, что станция приблизилась к астероиду и начинает операцию.
Today, after a nearly two-year journey, I begin Asteroid Operations and my final approach toward Bennu! #AreWeThereYet
More on the upcoming phases of the mission: https://t.co/2Piswc7J1v pic.twitter.com/TkfGfHKAB5 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 17 августа 2018 г.
«Сегодня, после почти двухлетнего путешествия, я начинаю операцию и совершаю свой последний шаг к Бенну!» / OSIRIS-REx  Однако до полного сближения еще далеко. Сейчас станция находится на расстоянии двух миллионов километров от астероида. Она достигнет дистанции в 500 метров только к декабрю. Согласно плану, аппарат должен провести рядом с Бенну два года. Перед своим отходом, который запланирован на март 2021 года, он возьмет образцы грунта с поверхности астероида, а затем доставит их на Землю. Его возвращение ожидают в сентябре 2023-го.
План операции / NASA
Изучение Бенну интересует ученых не только из-за возможного столкновения, но и потому, что он способен рассказать об эволюции Солнечной системы. Такие астероиды, как Бенну, очень старые и богаты углеродом, а потому их рассматривают как источники зарождения жизни на Земле в теории панспермии. Они могли занести аминокислоты на нашу планету миллиарды лет назад, из-за чего и началась эволюция жизни. Образцы Бенну помогут составить более определенное суждение об этой гипотезе.
В июне астрономы открыли двойной астероид рядом с Землей. Эта находка особенно удивила ученых, потому что обе части астероида практически одинакового размера — примерно 900 метров в поперечнике. До этого удалось обнаружить всего три другие «идеальные» пары.
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