NASA: к Земле летит огромный астероид

К Земле приближается астероид размером больше пирамиды Хеопса, сообщают специалисты NASA . Бояться, впрочем, нечего — по расчетам ученых, он пройдет в 4,8 млн км от Земли. Следующая встреча астероида с Землей состоится 3 сентября 2020 года.

Очередное сближение с Землей крупного астероида заставило обратить на себя внимание множества мировых и российских СМИ. Речь идет о «потенциально опасном» астероиде 2016 NF23, который в настоящее время сближается с нашей планетой. Однако ничего опасного в грядущем сближении не предвидится, поскольку, по расчетам ученых, он пролетит на расстоянии почти 4,8 миллионов километров, что соответствует тринадцати расстояниям до Луны.

Поражают размеры астероида, который пройдет на минимальном расстоянии от Земли 29 августа.

По ранее полученным оценкам, его поперечник составляет от 70 до 160 метров, что делает его в высоту крупнее пирамиды Хеопса.

По оценкам, скорость астероида в момент сближения с Землей будет составлять 9,04 километра в секунду, говорится в сообщении NASA.

Он станет третьим по величине астероидом, который пролетит в окрестностях нашей планеты в ранних числах сентября — после астероидов 2001 RQ17 и 2015 FP118. Так называемые околоземные астероиды нередко приближаются к нашей планете, при этом потенциально опасными называют те, которые сближаются с ней на расстояние менее 0,05 астрономических единиц (2,9 млн километров) и имеют блеск ярче 22 величины.

Астероид 2016 NF23 был открыт 9 июля 2016 года, относится он к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 240 земных дней или 0,66 земных года, максимально удаляясь от него на 163 миллиона километров и приближаясь на 63 миллиона километров.

По традиции эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя, — астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года. Это группа околоземных астероидов, которые пересекают земную орбиту с внутренней стороны. При этом, хотя их орбиты находятся внутри земной орбиты, они пересекают ее в области перигелия Земли.

Расчеты показывают, что следующая встреча астероида с Землей состоится 3 сентября 2020 года. В этот день он пролетит на расстоянии примерно 17,85 миллиона километров.

В последние годы наблюдатели NASA сконцентрировались на отслеживании околоземных астероидов, чьи размеры превышают 140 метров, поскольку считается, что 90% астероидов больше одного километра в поперечнике уже открыты.

В отличие от крупных, в настоящее время открыто лишь 10% астероидов размерами больше 140 метров.

Другой крупный астероид приблизился к Земле в ночь на 16 мая. Впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен при помощи астрономического обзора Catalina Sky Survey в ноябре 2010 года, наблюдать его удавалось до 10 сентября, когда его блеск снизился и его потеряли из виду. Полученные тогда данные не помогли установить параметры орбиты астероида и предсказать время его возвращения к Земле.

8 мая 2018 года астероид был обнаружен снова, и ученые рассчитали момент его сближения с Землей. В 01.05 мск он пролетел на расстоянии 203453 километров от Земли, в этот момент его видимая звездная величина достигла +11, что было достаточно для наблюдения в любительские телескопы.

На днях ученые из университета Нью-Мехико, университета Аризоны и Космического центра имени Джонсона заявили, что метеорит, упавший на севере Африки, оказался древнее самой Земли. К таким выводам они пришли в работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

Принято считать, что Солнечная система сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда облако газа и пыли сколлапсировало под действием гравитации, что, возможно, было вызвано взрывом расположенной неподалеку массивной звезды или сверхновой. По мере схлопывания этого облака формировался диск, в центре которого было будущее Солнце. Начиная с этого периода ученые могли воссоздавать формирование ранней Солнечной системы шаг за шагом.

Теперь же обнаружение самого древнего на Земле метеорита вулканического происхождения добавит новых деталей к этой сложной картине.