Академик оценил планы по созданию «Рокот-2»

Академик оценил планы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2»

"В настоящее время ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию этого носителя ("Рокота" — ред.) — ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления", — сказано в документах.

Сейчас в "Рокоте" используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.

"Рокот" — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".

Впервые о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте этого года, объяснив это политикой импортозамещения.

Помощник директора Института космических исследований РАН , академик космонавтики, заслуженный конструктор России Вячеслав Родин в эфире радио Sputnik отметил, что ракеты "Рокот" хорошо зарекомендовали себя, и решение об их модернизации очень правильное.