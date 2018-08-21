Ещё
Академик оценил планы по созданию «Рокот-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Академик оценил планы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Центр Хруничева работает над новой легкой ракетой-носителем "Рокот-2", говорится в материалах, распространенных на стенде "Роскосмоса".
"В настоящее время ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию этого носителя ("Рокота" — ред.) — ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления", — сказано в документах.
Сейчас в "Рокоте" используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.
"Рокот" — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".
Впервые о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте этого года, объяснив это политикой импортозамещения.
Помощник директора Института космических исследований РАН, академик космонавтики, заслуженный конструктор России Вячеслав Родин в эфире радио Sputnik отметил, что ракеты "Рокот" хорошо зарекомендовали себя, и решение об их модернизации очень правильное.
"Эта ракета сделана на базе противоракеты, поэтому получилась вполне экономичной. При этом она имеет большую популярность в Европе, например, для малых спутников. Но ракета "Рокот" — это достаточно старая разработка, сейчас уже и гироскопические приборы в другом массовом и габаритном масштабе, и компьютерная техника другая. Поэтому ее модернизация — это разумная вещь. Конечно, сейчас многие занимаются малоразмерными ракетами, но дело в том, что здесь уже есть готовые ракеты, и самое правильное — их модернизировать. Тем более что это очень удачная разработка, в свое время она сыграла большую роль, например, для достижения паритета", — сказал Вячеслав Родин.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии "Загул украинских офицеров". С чем связано обострение в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе128
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян132
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку124
Настя Рыбка передала Дерипаске «компромат»12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель186
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение