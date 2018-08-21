Любовь с первого взгляда существует: доказано наукой

Любовь с первого взгляда действительно существует, доказали ученые. Взгляд на красивого человека вызывает такую же эйфорию, как поедание сахара.

Понятие красоты всегда считалось субъективным. Многие полагают, что «красота в глазах смотрящего». Другие отмечают — чтобы рассмотреть истинную красоту, требуется не один день и даже не месяц.

Психологи подошли к этому вопросу с научной точки зрения. Исследование сотрудников Нью-Йоркского университета показало: люди реагируют на красоту в течение одной секунды. Более того — при этом они испытывают прилив удовольствия, так как активируется соответствующая область орбитофронтальной коры головного мозга, сообщает Current Biology.

Также ученые обнаружили — чтобы оценить красоту, нужно полностью на ней сосредоточиться. Люди, занятые другими делами, меньше реагируют на внешний вид окружающих.

Чтобы ответить на вопрос, является ли красота абстрактным понятием, в которое каждый вкладывает что-то свое, или у нее есть измеримые факторы, авторы исследования проанализировали целый ряд работ. Они изучили тексты античного философа Платона, немецкого философа XVIII века Александра Баумгартена, драматурга Оскара Уайльда , а также современные научные труды в области неврологии.

Исследование было сосредоточено на «эмпирической эстетике» — отрасли психологии, которая рассматривает конкретные способы измерения красоты и искусства.

Оказалось, что с древних времен самыми привлекательными считались женщины с изгибом спины в области поясницы под углом в 45 градусов. На то была причина — по мнению предков, такие дамы легче всего переносили беременность. Но подобные фигуры популярны и в современном мире.

Еще один бессменный критерий — симметричные черты лица. Однако у этого правила множество исключений, например, голливудская актриса Мэрилин Монро

Психологи намерены продолжать исследования, чтобы понять — как люди реагируют на красоту и каким образом это влияет на принимаемые ими решения. Научный подход к проблеме поможет ориентироваться на разум, а не на чувства, хотя это и уничтожит всю романтику.

Ранее сообщалось, что ученым удалось сфотографировать любовь. Различные состояния мозга сотен людей, состоящих в браке или в отношениях, зафиксировали при помощи высокотехнологичного аппарата МРТ.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ