В Японии вырастили искусственные тромбоциты

Японские ученые вырастили искусственные тромбоциты

Тромбоциты, выращенные из клеток крови самого пациента, а потому не вызывающие реакцию отторжения, созданы в Японии, ученые готовятся провести операцию на человеке, рассказал РИА Новости Хироюки Вадахама представитель Центра прикладных исследований iPS-клеток Университета Киото (CiRA), в недрах которого ведутся эти исследования.

В будущем это поможет людям, страдающим различными заболеваниями крови, в том числе и онкологическими.

"Из крови пациента, а именно из лейкоцитов, создаются iPS-клетки (искусственная многофункциональная клетка, основа, из которой теоретически можно вырастить любую клетку организма человека — ред.). Затем из них выращивают клеточные линии мегакариоцитов (гигантских клеток костного мозга, из которых образуются тромбоциты — ред.). Мегакариоциты в обычных условиях не растут, но мы добились того, что они получают способность делиться. После нескольких этапов из них создаются тромбоциты, которые и внедряются в кровь пациента путем переливания", — сообщил представитель института, директор которого Синъя Яманака был удостоен Нобелевской премии в 2012 году за создание искусственных многофункциональных клеток iPS — искусственных многофункциональных клеток.

В основном проблема с пересадкой донорских тромбоцитов заключается в том, что организм пациента, страдающего, например, от апластической анемии, когда замедляется или прекращается рост клеток в крови, воспринимает их как инородное тело. Начинается реакция отторжения, которая делает бесполезной переливания крови такому пациенту.

Вадахама пояснил, что исследования по созданию тромбоцитов из клеток крови самого пациента, а затем эксперименты на мышах заняли несколько лет. Теперь ученые убедились в безопасности такого переливания и подали заявку в министерство здравоохранения с просьбой разрешить им провести клинические испытания на человеке.

"Наша цель — один год: провести клинические испытания в течение года. Но это всего лишь цель, — подчеркнул Вадахама. — Но надо понимать, что сначала минздрав должен дать разрешение. Затем мы должны объяснить все пациенту и получить его согласие. Тут трудно прогнозировать, сколько это может занять времени".

Экспериментальное переливание будет проведено всего одному человеку, который страдает от апластической анемии, и одновременно его организм отторгает донорские клетки.

"Это важный момент — мы не объявляем сейчас прием пациентов. Пока речь идет о переливании одному человеку. Но мы продолжаем исследования по созданию тромбоцитов с тем, чтобы можно было проводить переливания крови широкому кругу пациентов. Но это дело будущего", — сказал представитель института.

В то же время на вопрос о том, насколько возможно в дальнейшем использование этих результатов для лечения других заболеваний крови, в том числе онкологических, представитель института CiRA заявил, исследования ведутся "ради того, чтобы это стало возможно".

В 2006 году профессор университета Киото 44-летний Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток-iPS. В 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии. Открытие вызвало взрыв исследований в области медицины восстановления. Ученые научились выращивать из них клетки сердечной мышцы, кишечника, поджелудочной железы, сетчатки глаза, крови, кожи, нервные клетки, женскую яйцеклетку и клетки спермы. Однако серьезной сопутствующей проблемой iPS продолжает оставаться высокий риск развития раковых клеток после пересадки.

Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в Японии в 2014 году. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки — возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) — взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.