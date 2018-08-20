Найдена гигантская вымершая куница-«медведеросомаха»

В Тыве нашли гигантскую вымершую куницу-«медведеросомаху»

Вероятно, она была такой же суровой, как ее ближайший живой родственник — медоед, атакующий даже львов.

Сотрудники Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Института экологии растений и животных УрО РАН описали останки гигантского куньего, обнаруженного ими на территории Республики Тыва . Это первый представитель вымершего рода Eomellivora, найденный в России . Научная статья опубликована в журнале Doklady Biological Sciences.

Древние куньи особенно активно распространялись по планете в раннем миоцене. К позднему миоцену, примерно 11 миллионов лет назад, представители этого семейства встречались в Евразии, Африке и Северной Америке и были гораздо крупнее большинства современных видов из той же систематической группы. В СНГ их останки обнаружили на Украине . В России, несмотря на ее огромную площадь, до настоящего момента не было известно находок гигантских куньих.

Ситуация изменилась благодаря серии экспедиций от Палеонтологического института в Центрально-Тувинскую котловину, место Таралык-Чер. Там уже несколько десятилетий находят кости млекопитающих. Оценки возраста по останкам грызунов и копытных (их фауна этого времени хорошо изучена) показали, что слой породы, в котором залегает большинство костей, сформировался в середине позднего миоцена. Из него и извлекли фрагменты левой и правой нижней челюстей с зубами, клык с правой нижней челюсти и некоторые другие зубы. Ученые определили их форму, размеры и расположение и на основании этих данных установили, что все эти останки принадлежали представителю семейства куньих — и большинство из них одному и тому же животному. Оно, судя по всему, погибло еще до наступления половой зрелости. На зубах неизвестного куньего не было следов изнашивания, что еще раз подтверждает его небольшой возраст.

Зубы находки хорошо сохранились, благодаря чему удалось определить его видовую принадлежность. Точные измерения показали, что их обладатель (или обладательница) принадлежали к роду Eomellivora. Сейчас все его представители вымерли, но остался довольно близкий их родственник — медоед (Mellivora capensis), обитающий в Африке и обладающий бесстрашным нравом (он может броситься даже на львов).

Молодая особь рода Eomellivora имеет зубы такого размера, что ее можно было бы отнести к виду E. wimani или E. piveteaui. Однако на ряде зубов у тувинского куньего есть дополнительные бугорки, которые присутствуют только у другого вымершего вида — Eomellivora ursogulo. Это животное, чье видовое название переводится с латыни как «медведеросомаха», в зрелом возрасте достигало длины 1,1 м и высоты в холке 0,5 м и имело массу около 35 кг, то есть по размеру было вполне сравнимо с крупной собакой.