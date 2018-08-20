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Создан самый износостойкий материал
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Создан самый износостойкий материал, известный человечеству 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Команда ученых из Сандийских национальных лабораторий создала новый сплав, который стал самым износостойким материалом из когда-либо созданных человеком. Их работа опубликована в журнале Advanced Materials.
Для создания этого сплава ученые совместили наиболее редкие металлы на Земле — золото и платину. По словам исследователей, новый материал настолько крепкий, что на изготовленных из него автомобильных шинах можно пятьсот раз объехать земной экватор, длина которого 40 075 километров.
Чтобы доказать исключительные свойства сплава, ученые исследовали его на атомном уровне. Они также рассказали, что во время испытаний новый сплав формировал на своей поверхности черную пленку, которая оказалась алмазоподобным углеродом, одним из наиболее эффективных искусственных промышленных лубрикантов. Это свойство они считают самым ценным у этого материала.
"Мы считаем, что стабильность и собственное сопротивление износу позволяет углеродосодержащим молекулам из окружающей среды скрепляться и разрушаться во время скольжения, в итоге формируя алмазоподобный углерод. Этого можно добиться иными способами, но это очень дорого", — рассказал Джон Карри, ведущий автор исследования.
По словам исследователей, этот материал можно применять в различных электронных устройствах. Если нанести тонкий слой сплава на подвижные части, к примеру, смартфонов, то срок службы устройства увеличится в несколько раз, а это, по оценкам исследователей, сэкономит электронной промышленности до 100 миллионов долларов в год.
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