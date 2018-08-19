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Найденного в Якутии мамонта объявили научным парадоксом
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Найденного в Якутии мамонта объявили научным парадоксом 

Newsru.com 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Туша взрослого мамонта размером около двух метров, найденная
на острове Котельный в Якутии, оказалась научным парадоксом, рассказал агентству "Интерфакс" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.
"До сих пор считается, что карликовость — это побочный эффект островного расположения. Когда мамонты изолируются на островах, они уменьшаются в размере. В данном случае вряд ли свою роль сыграл островной эффект, т.к. остров Котельный во времена мамонтов был частью огромной суши. Мы столкнулись с огромным научным парадоксом", — отметил ученый.
Остров Котельный в свое время был частью материка. Начал отделяться от суши примерно 10 тыс. лет назад. В этой области, по свидетельству сборщиков бивней, находят очень много бивней маленьких размеров. Протопопов подчеркнул, что именно внешние условия чаще всего формируют эволюционные направления. Он отметил, что карликовость мамонта может являться и следствием генетической болезни. Генетические исследования проводятся годами — до 5-6 лет.
Найденный в прошлом году мамонт уже изучается. Точная причина маленького размера будет названа только после того, как будет сделано датирование и проведено глубокое исследование.
Как сообщалось ранее, на остров Котельный выезжала большая экспедиция, которая обнаружила тушу взрослого мамонта небольшого размера. К раскопкам находки планируется приступить в следующем году.
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