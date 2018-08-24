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Загадка гибели цивилизации майя раскрыта?
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Тысячу лет назад исчезли майя. Сейчас загадка их исчезновения может, наконец, быть раскрыта 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © AFP 2018, Hugo Borges
Норвежская SIDE3 рассказывает о новых находках ученых-археологов, которые, весьма вероятно, помогут, наконец, раскрыть тайну исчезновения цивилизации майя.
Цивилизация майя была одной из самых развитых в мире. А потом все рухнуло. Что же произошло?
Вопрос этот долго был загадкой для ученых, было сложно найти убедительные доказательства для подтверждения разных теорий.
Были разные версии. Упадок цивилизации объяснялся вырубкой лесов, болезнью, гражданской войной, перенаселенностью или экстремальной засухой.
Не было никаких сомнений в том, что у народа майя была чрезвычайно развитая культура, майя проявили себя профессионалами в таких областях, как астрономия, архитектура и математика. Майя были одними из первых, кто стал строить города.
Так почему же эта цивилизация исчезла тысячу лет тому назад?
Ответ находится на дне озера в нынешней Мексике — если верить статье, опубликованной в престижном журнале «Сайнс» (Science) в пятницу. Изучая осадочные породы на дне озера Чичанканаб (Chichancanab), ученые получили подтверждение теории о том, что майя стали жертвами продолжительной и катастрофической засухи.
Количество дождей резко уменьшилось. Годовые объемы осадков уменьшились вдвое по сравнению с нормой, засуха продолжалась больше 100 лет. Иногда осадков было на 70% меньше нормы.
Это стало катастрофой для земледельцев, а именно земледелием и занимались майя. Вероятно, это привело к тому, что водохранилища высохли, а запасы еды подошли к концу, стало трудно прокормить цивилизацию, привыкшую к гораздо более влажному климату.
О засухе было известно давно, новым стали сведения о том, насколько чудовищной и невыносимой она была.
Ученые пробурили глубокую скважину в грунте и проанализировали его слой за слоем, получая информацию об осадках, температуре и даже загрязненности воздуха. Для климатологов это — обычная техника, чтобы выяснить, каким был климат до того, как мы стали проводить измерения, с ним связанные.
Ученые надеются, что исследование поможет археологам понять, как засуха в критический момент повлияла на древнюю цивилизацию.
Находка вписывается в целый ряд новых открытий о культуре майя, появившихся в последнее время. В этом году новая, революционная технология показала, что цивилизация майя была гораздо значительнее, чем мы предполагали ранее.
Эта находка была названа самой существенной в наших знаниях о цивилизации майя за 100 лет.
«Сейчас обнаружены целые города, о которых раньше не было известно», — сказал исследователь и документалист Альберт Лин (Albert Lin) в беседе с «Нэшнл Джиографик» (National Geographic).
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