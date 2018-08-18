«Впервые корабли строились на море»

Какую роль сыграл Архангельск в развитии российского флота

18 августа 1693 года в историографии считается днём основания Соломбальской верфи под Архангельском . Учёные называют эту дату условной, однако отмечают, что именно это событие положило начало массовому морскому судостроению в России . Почти за два века существования верфи с её стапелей сошёл 481 корабль, а зародившиеся здесь традиции сохранились среди корабелов Архангельска и Северодвинска . О колыбели отечественного морского судостроения — в материале RT.

У истоков российского флота

История судостроения на территории России восходит ещё к дославянским временам. Учёным известны созданные несколько тысяч лет назад наскальные изображения охоты с гарпуном на морских обитателей. Князья Древнерусского государства располагали мощным ладейным флотом — весьма значимой силой в черноморском бассейне. Однако верфей в современном смысле этого слова в Средние века на Руси не существовало. Строились единичные суда, конструкция которых была достаточно простой, а дальние походы на них были делом чрезвычайно сложным и опасным.

По мере освоения русскими Севера, с ростом рыболовства и объёмов добычи пушнины, увеличивалась потребность местного населения в промысловых судах, поэтому на берегах Белого моря начали возникать верфи, предназначенные для строительства лодок такого типа. А уже в XVII веке, после Смутного времени, Россия ощутила недостаток современных военных кораблей.

Реплики древнерусских ладей IX—XII веков © varyag-onego.ru

Первым известным вооружённым парусным кораблём, построенным на территории России, стал «Фредерик». Правда, под российским флагом он не ходил. Его построили в 1636 году в Нижнем Новгороде специалисты, сопровождавшие голштинское посольство, следовавшее в Персию . Корабль спустился вниз по Волге, вышел в Каспийское море, однако сильно пострадал в шторм и был оставлен командой в районе Дербента

«Первым российским кораблём западноевропейского типа стал «Орёл», построенный в 1668 году по голландским образцам в Дедино по указу царя Алексея Михайловича», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

Команда «Орла» была сформирована за счёт иностранных моряков. В 1669 году он вышел в своё первое плавание и прибыл в Астрахань . Однако в 1670-ом судно захватили участники восстания Степана Разина , и, по одной из версий, уничтожили его, а по другой — «Орёл» был заброшен и со временем пришёл в негодность.

Трёхмачтовый парусный корабль «Орёл» © korabley.net

«Следующим этапом развития российского флота стало начало строительства парусных кораблей молодым царём Петром I в Переяславле в 1688—1689 годах», — отметил Кротов.

Однако, по его словам, вплоть до 1693 года корабли по иностранным технологиям в России строились и использовались только в замкнутых водоёмах.

«Как максимум, они выходили в Каспийское море, которое также часто классифицируется учёными как озеро», — подчеркнул историк.

Соломбальская верфь

«В 1693 году начался третий этап в истории развития российского флота. В июле Пётр I прибыл в Архангельск с целью наладить там кораблестроение», — рассказал Павел Кротов.

Выбор места для будущей верфи был не случайным.

«Царь остановился на Архангельске потому, что тогда этот город был единственным портом, через который можно было напрямую торговать по морю с Западной Европой», — пояснил в беседе с RT заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев.

Считается, что верфь под Архангельском была основана 18 августа 1693 года. Однако Игорь Гостев называет эту дату условной, отметив, что она привязана к назначению Фёдора Апраксина двинским воеводой и поручению ему надзора за постройкой первого казённого корабля.

Рисунок Соколова П. Ф. «Пётр I в Архангельске» © history.sgu.ru

Ещё до того, как была заложена верфь в Архангельске, для царя в 1693 году была построена 12-пушечная яхта «Святой Пётр», на которой монарх в августе вышел в море и дошёл до восточных берегов Кольского полуострова.

«В сентябре 1693 года Пётр I провёл в Архангельске совещание по вопросам судостроения и лично участвовал в закладке 24-пушечного корабля «Святой Павел» на острове Соломбала, который стал в наши дни одним из районов Архангельска. Сама верфь, построенная несколько позже, стала называться Соломбальской. Все эти события и являются началом регулярного морского судостроения в России», — рассказал Гостев.

По словам Павла Кротова, с Архангельском было связано сразу несколько важных вех в истории российского флота.

«Именно в Архангельске началось российское казённое морское судостроение. Впервые корабли строились на настоящем море. Это уже не озеро, и даже не Каспий. Кроме того, у Архангельска был образован первый военно-морской отряд из кораблей, охранявших порт и верфи», — отметил он.

В дальнейшем, по словам эксперта, Соломбальская верфь продолжила бурно развиваться.

«В 1699 году там было построено по голландской технологии шесть больших океанских торговых кораблей, совершавших затем плавания в Западную Европу. А с 1708 года в Архангельске началось строительство военных кораблей для Балтийского флота. В 1710-ом названия «Святой Пётр» и «Святой Павел» получили уже новые российские фрегаты. А с 1713-го года на Соломбальской верфи строилась серия кораблей, названная в часть архангелов. Получилось, очень символично — корабли с именами архангелов, рождались в Архангельске», — рассказал Кротов.

До 1725 года в Архангельске было построено 126 современных парусных судов различных типов.

Значимый вклад

По мнению Павла Кротова, Архангельск сделал значимый вклад в создание и развитие военно-морского флота России.

«Хотя сам по себе полноценный флот появился всё-таки не в 1693 году, а несколько позже — его возникновение было связано с боевыми действиями в районе Азова и на Балтике», — добавил эксперт.

По его словам, значительную часть первых корабельных экипажей составляли жители Русского Севера — поморы, с детства занимавшиеся морским промыслом и имевшие богатый опыт судоходства.

«Случалось даже так, что матросы-поморы могли чему-то научить и своих офицеров, которые ещё недостаточно хорошо ориентировались в новых для себя условиях», — отметил Кротов.

Порт Архангельска в начале ХХ века © Архивное фото

По мере развития российского судостроения, Архангельск стал одним из основных кораблестроительных центров в стране. При этом историки отмечают, что в последнее время роль Архангельска в создании российского парусного флота почему-то недооценена, хотя и после XVII века она была огромной.

«70% кораблей Балтийского флота были построены именно на Соломбальской верфи — на тот момент самой большой в стране», — подчеркнул Гостев.

В ходе Северной войны и после её завершения несколько раз поднимался вопрос о переносе северных судостроительных мощностей в Санкт-Петербург , однако в 1732 году Воинская морская комиссия провела исследование и пришла к выводу о перспективности развития Соломбальской верфи. С 1724 года и до начала XIX века на ней были построены 104 линейных корабля, 32 фрегата и 62 малых судна. В 1825 году в Архангельске был спущен на воду один из первых российских пароходов — «Лёгкий». В середине XIX столетия объёмы строительства кораблей на верфи сократились, а в 1862 году она была упразднена. За все годы её существования на ней был построен 481 корабль.