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В Белизе обнаружены порталы майя в «подземный мир»
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В Белизе обнаружены порталы майя в «подземный мир» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Jeannie Larmon / The Valley of Peace Archaeology project
Команда археологов из Университета штата Иллинойс в Урбане-Шампейне (США) при раскопках на территории Белиза обнаружила древние объекты, которые цивилизация майя использовала в ритуальных целях.
Как сообщает Phys.org, находка была сделана при раскопках древних городов майя в районе Кара-Бланка в центре Белиза. Так, остатки найденного водоема правильной круглой формы и церемониальной платформы на его берегу датированы 800-900 гг. н.э. В тот период времени регион поразила жара, вызвавшая сильную засуху.
По мнению ученых, майя использовали эти объекты для жертвоприношений богу дождя Чаку. Это были обычные для них ритуальные обряды. Кстати, при обследовании платформы было найдено свыше одной тысячи человеческих черепов.
Другой водоем оказался старше. Он и платформа на его берегу датированы 600 годом н.э. Это говорит о том, что майя проводили религиозные церемонии не только в периоды засухи для вызова дождя, причем обходились без человеческих жертв. В данном случае останки людей не были найдены.
Авторы исследования отмечают, что майя считали ритуальные водоемы порталами в подземный мир, в котором обитают божества. Их глубина достигала 60 метров. Индейцы регулярно проводили обряды до того, как внезапно покинули свои города.
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