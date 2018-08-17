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Раскрыт секрет регенерации червей-паразитов
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Раскрыт секрет регенерации червей-паразитов 

Индикатор 2 часа назад
Фото: CSIRO/Wikimedia Commons
Американские ученые раскрыли секрет удивительной регенеративной способности одного из видов круглых червей — соевой нематоды. Эти черви-паразиты могут восстанавливать нервные и мышечные ткани даже после того, как те были полностью разрушены. Открытие поможет эффективнее бороться с паразитами, а в перспективе — и с нейродегенеративными заболеваниями у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.
Микроскопические соевые нематоды Heterodera glycines, поражают соевые бобы и не дают им развиваться. Во время одной из ранних стадий развития нематода становится абсолютно неподвижной и ее мышцы полностью атрофируются. Затем, по мере взросления, червь вдруг снова «оживает» и возвращает себе способность двигаться. Как паразиту удается это сделать, до сих пор оставалось загадкой. Ученые из Иллинойского университета разгадали ее, проследив за дегенерацией тканей и их восстановлением.
Исследователи обнаружили, что во время «паралича» у нематоды резко падает уровень ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) — важнейшего органического соединения, которое регулирует мышечную активность и деятельность центральной нервной системы в целом. Оказалось также, что при «пробуждении» червя количество ГАМК резко увеличивается. Затем мышцы и нервные клетки начинают восстанавливаться. Этот механизм, вероятно, уникален в своем роде и встречается только у галловых нематод (Meloidogyne).
В перспективе исследование поможет лечить нейродегенартивные заболевания человека, но пока говорить об этом рано. Однако уже сейчас результаты работы можно использовать в сельском хозяйстве, чтобы бороться с соевыми нематодами. Ученые предлагают не увеличивать сопротивляемость сои (как это не очень успешно делают сейчас), а контролировать уровень ГАМК. Если не позволить паразитам увеличить количество этого соединения, то они попросту не смогут выйти из стадии «паралича».
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