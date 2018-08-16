Под Кировом извлекли останки двух парейазавров

Палеонтологи извлекли под Кировом останки двух парейазавров

Сотрудники Вятского палеонтологического музея извлекли из пород Котельничского местонахождения у города Котельнича останки двух парейазавров — древних ящеров пермского периода. Об этом в четверг ТАСС рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Леонид Кавардаков.

"Сотрудники музея 14 августа завершили раскопки скелета парейазавра на Котельничском местонахождении. Это второй парейазавр в этом сезоне, его обнаружили 9 августа сотрудники Музея естественной истории Татарстана. Скелет достаточно плохо сохранился, в отличие от первого найденного в этом сезоне. Сейчас обе находки перевезены в Киров в лабораторию музея, где будет проведена препарация — очистка костей от грунта", — сказал Кавардаков.

Вятка 250 млн лет назад

Скелеты парейазавров впервые обнаружил под Котельничем в 1933 году гидрогеолог Сергей Каштанов. С начала 1990-х на правом берегу реки Вятки на 20-километровом участке от Котельнича до Вишкиля практически не прекращаются раскопки. Ученые предполагают, что 250 млн лет назад Соколья гора была частью древней реки, у водоема обитали растительноядные и хищные рептилии: горгонопсы (в переводе с латыни — "взгляд горгоны"), которые охотились на травоядных суминий, дицинодонтов (растительноядные животные размером с небольшую собаку) и детенышей парейазавров, а также эмеролетеры ("дневные воришки"), тероцефалы ("вятский крокодил") и другие животные, скелеты которых сейчас хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея.

Парейазавры (в переводе с латыни — "щекастый ящер") достигали в длину двух метров, по образу жизни напоминали современных бегемотов — большую часть времени проводили на суше, питались, предположительно, водорослями и имели "третий глаз" (дополнительный орган чувств), функция которого до сих пор до конца не ясна.

По словам палеонтологов, на месте, где был обнаружен скелет парейазавра, раскопки будут продолжены. "Возможно, под вами парейазавр. Почти в любом месте на этом берегу под вами может находиться парейазавр или более мелкое животное", — отметил Кавардаков.

По его словам, "полевой сезон" ученые начинают в конце весны, после половодья, когда вода в реке спадает и обнажает на берегу остатки животных. Сначала проводится разведка, в случае обнаружения окаменелостей организуются раскопки. На извлечение из грунта одного парейазавра требуется от одного дня до недели. Находку обкапывают по границам, снимают верхние слои породы, обрабатывают кости клеевым составом, сооружают монолит из мешковины и гипса и вывозят в лабораторию музея для очистки костей от грунта.

Кавардаков отметил, что первый скелет парейазавра, добытый в этом сезоне, находится в лаборатории музея в Кирове.

Под охрану ЮНЕСКО

Котельничское местонахождение парейазавров может войти в сеть геопарков ЮНЕСКО в составе национального парка "Вятка". Соответствующее обращение губернатор Кировской области Игорь Васильев в 2017 году направил в российское отделение ЮНЕСКО. Как сообщает правительство Кировской области, вопрос ожидает рассмотрения. Предположительно, охраняемая территория будет иметь статус ландшафтного нацпарка.

Палеонтологи утверждают, что Котельничское местонахождение парейазавров — уникальное место. "Это для нас парейазавр — привычное дело, а в масштабах планеты ученым остается только мечтать о том, чтобы поработать здесь. На планете есть не так много мест, где находят скелеты парарептилий и звероящеров, самое известное из них — плато Карру в Южной Африке . Однако у нас скелеты, как правило, имеют лучшую сохранность", — сказала заведующая Котельничским палеонтологическим музеем Наталья Спицына

По ее словам, местность, в которой ведутся раскопки, в пермский период напоминала современное Приазовье, где есть лиманы и заводи. Земная порода была очень мягкой и, высыхая на поверхности, внутри оставалась топкой. Животное, остановившись отдохнуть или поесть, начинало постепенно проваливаться в топкий грунт и медленно увязало, попадало в природную ловушку. Останки замывались новым потоком воды в сезон дождей и были "законсервированы", отрезаны от доступа кислорода, благодаря чему и сохранились.

"Самой ценной находкой на этой территории было скопление суминий — скелетов животных, которые ранее были науке неизвестны. Пластину со скелетами более 12 суминий палеонтологи очищали от породы около трех лет. Сейчас в нашем музее находится слепок пластины, а сама пластина — в палеонтологическом институте РАН в Москве", — добавила Спицина.

Под Котельничем найден также отпечаток черепа пробурнетии вятской — тероцефала с рогами. По словам Спициной, это единственная подобная находка на всю планету.