Рогозин высказался о судьбе МКС 

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил в Москву экспертов по Международной космической станции (МКС) обсудить ее дальнейшую судьбу.
«Я пригласил американских, европейских коллег и японцев в ноябре приехать в Москву. Будет хороший повод — 20-летие МКС. Мне кажется, пора начать разговор о будущем международном сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и если и не ударить по рукам, то хотя бы всерьез поговорить и о судьбе МКС», — цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, в октябре на Байконуре проведет отдельную встречу с новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймсом Брайденстайном.
Он рассказал также, что Роскосмос откажется от ряда научных исследований на МКС.
«Как пример, так называемые научные исследования на МКС, которые разрабатывались не спеша — по десять лет, — а их научный результат порой высосан из пальца», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, от каких тупиковых направлений будет избавляться Роскосмос.
Помимо этого, корпорация откажется от параллельных проектов и будет выбирать лучшие технические решения КБ и предприятий, которые потом будут тиражироваться в пределах всей отрасли.
Рогозин рассказал, что ранее «чиновники Роскосмоса для мнимой загрузки предприятий потакали параллельной разработке однотипных космических аппаратов на разных предприятиях, допуская дублирование их функционала и создавая целый „зоопарк“ космических средств вместо того, чтобы самые удачные разработки запускать в серию, повышая тем самым эффективность отрасли в целом».
По словам Рогозина, Роскосмос будет участвовать в международном проекте окололунной станции Deep Space Gateway только на равных с НАСА.
«Если это чисто американский проект, а остальные должны быть на подхвате, нам это не интересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству», — сказал Рогозин.
У Роскосмоса, в отличие от НАСА, уже есть наработавший огромную статистику пилотируемый корабль «Союз МС», в конструкцию которого еще во времена СССР были заложены возможности глубокой модернизации, в том числе для лунной программы.
«Плюс есть тяжелая ракета «Ангара», скоро появится корабль «Федерация», в 2028-м начнем испытания сверхтяжа. То есть Россия, как и США, имеет свою транспортную систему для работы по дальнему космосу. Так что мы сами с усами», — заявил Рогозин.
Напомним, ранее председатель научного-технического совета Ростеха Юрий Коптев сообщил, что ракета-носитель «Ангара» вытеснит «Протон» через шесть лет.