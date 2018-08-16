Рогозин высказался о судьбе МКС

«Я пригласил американских, европейских коллег и японцев в ноябре приехать в Москву. Будет хороший повод — 20-летие МКС. Мне кажется, пора начать разговор о будущем международном сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и если и не ударить по рукам, то хотя бы всерьез поговорить и о судьбе МКС», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в октябре на Байконуре проведет отдельную встречу с новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) Джеймсом Брайденстайном.

Он рассказал также, что Роскосмос откажется от ряда научных исследований на МКС.

«Как пример, так называемые научные исследования на МКС, которые разрабатывались не спеша — по десять лет, — а их научный результат порой высосан из пальца», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, от каких тупиковых направлений будет избавляться Роскосмос.

Помимо этого, корпорация откажется от параллельных проектов и будет выбирать лучшие технические решения КБ и предприятий, которые потом будут тиражироваться в пределах всей отрасли.

Рогозин рассказал, что ранее «чиновники Роскосмоса для мнимой загрузки предприятий потакали параллельной разработке однотипных космических аппаратов на разных предприятиях, допуская дублирование их функционала и создавая целый „зоопарк“ космических средств вместо того, чтобы самые удачные разработки запускать в серию, повышая тем самым эффективность отрасли в целом».

По словам Рогозина, Роскосмос будет участвовать в международном проекте окололунной станции Deep Space Gateway только на равных с НАСА.

«Если это чисто американский проект, а остальные должны быть на подхвате, нам это не интересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству», — сказал Рогозин.

У Роскосмоса, в отличие от НАСА, уже есть наработавший огромную статистику пилотируемый корабль «Союз МС», в конструкцию которого еще во времена СССР были заложены возможности глубокой модернизации, в том числе для лунной программы.