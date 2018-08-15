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Ученые назвали возможные места посадки ровера «Хаябусы-2»
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Ученые назвали возможные места посадки ровера «Хаябусы-2» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Научная команда мини-ровера MASCOT выбрала десять точек на поверхности астероида Рюгю, куда может быть посажен их «астероидоход» в конце осени этого года. Карта с зонами посадки была опубликована в официальном микроблоге робота и на сайте DLR.
"Когда к нам пришли снимки Рюгю с высоты в километр, мы поняли, что никогда не видели ничего подобного — его поверхность покрыта огромным числом булыжников и кратеров. Учитывая сложный рельеф, безопасность будет главным критерием при выборе зоны посадки. С другой стороны, любая из этих десяти точек принесет нам массу новых знаний", — заявил Ральф Яуманн (Ralf Jaumann) из Германского авиационно-космического центра (DLR).
Автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в начале декабра 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно «менялась» по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.
Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом — на «пельмешек» или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные «Хаябусой-2» в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.
Check out my 10 candidate #asteroidlanding sites. Which one will it be? In the image, possible touchdown areas are shown in light blue & stabilisation areas after bouncing in dark blue. Numbers don’t represent a ranking ©CNES#Hayabusa2 pic.twitter.com/OEcn9p8k2v
— MASCOT Lander (@MASCOT2018) August 14, 2018
Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить положение на орбите и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.
Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.
Помимо этого, в октябре этого года японский зонд опустит на поверхность астероида мобильный аппарат MASCOT, созданный специалистами DLR. Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида на протяжении примерно двух «дней» и наблюдать за окружающими его магнитными полями, используя «Хаябусу-2» как систему связи с Землей.
Необычная форма астероида и наличие больших впадин и гор на его поверхности, как сейчас считают пилоты миссии, заметно осложнит сближение с его поверхностью и высадку MASCOT. Сейчас Яуманн и его коллеги выбрали десять возможных точек посадки ровера, расположенных у «экватора» астероида и в его средних широтах, где они ожидают встретить меньше всего проблем.
Все эти точки, как пояснил ученый, были выбраны по той причине, то рядом с ними находятся залежи относительно «свежих» пород, обнаженных после падения менее крупных астероидов на поверхность Рюгю. Их изучение поможет научной команде MASCOT прикоснуться к тайнам рождения Солнечной системы и понять, как устроен астероид изнутри.
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