В музее Ури Геллера нашли старинную мыловарню 

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер нашел старинную мыловарню при обустройстве музея, где будет выставлен "кадиллак" из ложек, которые он согнул силой своей мысли.
Производственную линию обнаружили случайно, когда расчищали полы и меняли электропроводку в сводчатых залах будущего музея в Яффе — популярном у туристов южном предместье Тель-Авива.
"Когда тут работали люди из электрокомпании…, мы с большим удивлением натолкнулись на нишу с литейными формами. Рядом я еще заметил груду каких-то отходов и интуитивно решил — здесь что-то спрятано", — рассказал журналистам Геллер.
Под позднейшими наслоениями, к расчистке которых подключились специалисты из Управления древностей Израиля, оказалась мыловаренная фабрика. Археологи отнесли ее к XIX веку — периоду турецкого владычества на землях, составляющих современный Израиль.
"Объект хорошо сохранился. Мы нашли емкости для смешивания ингридиентов, большой котел, очаг, цистерны для воды и подземные складские ниши. Находка позволяет нам реконструировать производственный процесс и сравнить его с теми мыловарнями, которые работают по сей день", — сообщил доктор Йоав Арбель из Управления древностей.
Производством мыла на территории нынешних Израиля и Палестины занимались с X века нашей эры как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Специалисты объясняют успех мастеров из Яффы, Иерусалима, Наблуса, Газы, Лода тем, что они использовали оливковое масло вместо свиного жира, который был в ходу у их европейских конкурентов.
Мыловарня станет частью музея Геллера, где иллюзионист собирается показывать "уникальные вещи", которые он собрал сам или получил в подарок от мировых знаменитостей.
"Там будет "кадиллак", покрытый примерно 2 тысячами ложек, которые принадлежали разным известным людям и которые я согнул силой своей мысли", — обещает иллюзионист.
Еще одним экспонатом, по его словам, станет "самая большая ложка в мире" длиной 18 метров и весом в шесть тонн.