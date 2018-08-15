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Найден защищающий от рака ген-«зомби»
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Найден защищающий от рака ген-«зомби» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Shutterstock
Ученые Чикагского университета выяснили, что нефункциональный ген (псевдоген) у слонов, называемый ингибитором лейкемии 6 (LIF6), способен уничтожать дефектные клетки, предотвращая развитие рака. Этот фрагмент генома способен переключаться в активное состояние, начиная кодировать белок, который уничтожает митохондрии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
От рака во всем мире умирает 17 процентов людей, однако у слонов заболеваемость гораздо меньше и составляет менее пяти процентов, несмотря на то, что эти крупные млекопитающие имеют больше клеток, и риск развития злокачественных опухолей у них должен быть выше.
Известно, что в клетках слонов имеется 20 копий гена р53, который делает клетки более чувствительными к поврежденной ДНК. В новой работе ученые показали, что р53 способны активировать «зомби»-ген LIF6. Считалось, что гены семейства LIF утратили способность кодировать белок, однако, по словам ученых, LIF6 каким-то образом воскрес. Показано, что он участвует в разрушении мембраны митохондрий в клетках с мутациями. В результате дефектные клетки быстро гибнут.
У слонов существует восемь LIF-генов, но только LIF6 способен становиться функционирующим. По оценке ученых, эта способность к переключению активности появилась примерно 25-30 миллионов лет назад и стала решающим фактором увеличения размеров тела млекопитающих.
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