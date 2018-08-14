Ещё
В Ираке найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Без "зеркал": неожиданная реакция РФ на действия США
Без "зеркал": неожиданная реакция РФ на действия США

В Ираке найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Courtesy Sirwan Regional Project
На севере Ирака найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива, их возраст составляет более 2500 лет. О находке британские археологи из Университета Глазго рассказали в журнале Journal of Archaeological Science.
Изучив химические характеристики осадка, сохранившегося на стенках глиняных сосудов, археологи нашли следы ферментированного ячменя. По их словам, в сосудах, несомненно, находилось ячменное пиво. Ранее было известно, что люди в Месопотамии, занимавшей в прошлом часть современного Ирака, варили и употребляли пиво, но эта информация была основана преимущественно на фресках и сказаниях того времени. Прямые же доказательства были получены впервые.
Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива, используя описанные в поэмах ингредиенты и техники. Пробовать его еще рано, но пахнет оно, по словам ученых, ужасно. Они надеются, что изучение характеристик осадка в другой посуде, найденной на территории Месопотамии, позволит узнать больше о том, что пили и ели ее жители.
Газета.Ru: последние новости
Историк РАН назвал Россию "младшим братом Украины" Ученые: на результат химиотерапии влияет разрушение "энергетических станций" клеток При строительстве трассы М-4 "Дон" нашли артефакты возрастом около 6 000 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под рухнувшим мостом в Италии нашли выживших17
США устроили провокацию у Крымского моста702
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие45
Иск Степаненко потряс наглостью76
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение