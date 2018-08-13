Разработана технология лечения китов в дикой природе

Ученые разработали технологию лечения китов в дикой природе

Международная команда ученых впервые успешно применила "стрельбу антибиотиками" для лечения больной молодой косатки, обитающей у северо-западных берегов США . В будущем технология позволит спасти всех больных животных в этой уникальной популяции, а затем, вероятно, помочь всем вымирающим видам крупных морских животных, страдающим от болезней.

Молодая самка косатки, которую ученые окрестили Скарлет, три с половиной года имела недостаточный вес и страдала от периодической потери сознания (летаргии). Она могла потерять сознание прямо на ходу. Из-за нарушений сна животное сильно похудело, состояние стало критическим. И вот накануне ученые смогли подобраться к ней на такое расстояние, чтобы вколоть ей при помощи дротика дозу долговременного ветеринарного антибиотика широкого спектра Convenia.

Собственно, пока ученые могут лишь догадываться о природе ее заболевания, сообщает The Province. Они уже отклонили такие диагнозы как респираторная инфекция или пневмония, при этом смогли взять образцы воздуха на выдохе животного. Анализ покажет, есть ли внутри у нее вредные бактерии или грибы.

— Пока ждем результатов, мы можем заняться тем, что поддается лечению, — говорит доктор Марти Хаулена, ветеринар из Ванкуверского аквариума. — Когда мы получим дополнительную информацию, сможем применить и ряд других препаратов.

Сейчас задача — вернуть Скарлет аппетит. Биологи должны следить за тем, готов ли молодой кит к кормлению, будет ли она рвать после еды, а также взять образцы экскрементов для анализа. При этом главная цель — понять, насколько вообще такой метод доставки лекарств эффективен. Могут ли они давать медикаменты, когда животное немного отделено от группы? Будет ли это безопасно, и смогут ли они следить за реакцией организма? Ведь косатки очень умны и при желании могут скрыть особь, которая, по их мнению, находится под угрозой.