Приморский вуз получил разрешение испытывать лекарственные препараты

Разрешение проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов получил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Вуз внесен в соответствующий перечень, познакомиться с которым можно на сайтах Министерства здравоохранения РФ Росздравнадзора , сообщает пресс-служба ДВФУ.

По словам директора Школы биомедицины вуза Юрия Хотимченко, право на проведение клинических испытаний является признанием высокого уровня и научного потенциала университета.

Кроме того, разрешение на подобные исследования позволит ученым ДВФУ углубить собственную работу в области поиска новых биологически активных соединений и создания на их основе эффективных препаратов.