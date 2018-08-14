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Приморский вуз получил разрешение испытывать лекарственные препараты
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Приморский вуз получил разрешение испытывать лекарственные препараты 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Разрешение проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов получил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Вуз внесен в соответствующий перечень, познакомиться с которым можно на сайтах Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора, сообщает пресс-служба ДВФУ.
По словам директора Школы биомедицины вуза Юрия Хотимченко, право на проведение клинических испытаний является признанием высокого уровня и научного потенциала университета.
Кроме того, разрешение на подобные исследования позволит ученым ДВФУ углубить собственную работу в области поиска новых биологически активных соединений и создания на их основе эффективных препаратов.
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