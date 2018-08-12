«Ничего подобного у США не было»: какую роль в истории СССР сыграло появление водородного оружия

12 августа 1953 года Советский Союз испытал первую в мире компактную водородную бомбу. Взрыв «изделия РДС-6c» мощностью 400 кт уничтожил все кирпичные строения, специально возведённые на полигоне, в радиусе нескольких километров от эпицентра. По мнению экспертов, новое оружие существенно повысило обороноспособность СССР. Изобретение советского физика Андрея Сахарова обеспечило дальнейшее лидерство Страны Советов в гонке вооружений, считают историки. О создании первой отечественной водородной бомбы — в материале RT.

Начало гонки

Соединённые Штаты Америки приступили к разработке ядерного оружия ещё в 1939 году. И уже в 1943 году процесс вышел на финишную прямую — был запущен «Манхэттенский проект», итогом которого должно было стать получение готовых к использованию образцов атомной бомбы. Благодаря тому что некоторые западные учёные были весьма скептически настроены по отношению к капиталистическому обществу и сочувствовали Советскому Союзу, информация о разработке нового смертоносного оружия быстро попала в Москву

Исследования в сфере ядерного оружия велись в СССР с конца 1930-х, а уже вскоре после начала Великой Отечественной войны руководство страны окончательно сориентировало учёных на изготовление атомного оружия и настоятельно попросило ускорить этот процесс. Параллельно с физиками не покладая рук трудились и советские разведчики. Они искали симпатизирующих СССР западных учёных, которые уже привлекались к работе над ядерной бомбой. Кроме того, советские агенты внедрялись в те военные и научные центры, где «друзей» было недостаточно.

По мнению российского историка спецслужб и писателя Александра Колпакиди, было бы ошибочно полагать, что весь советский ядерный проект основывался исключительно на данных разведки, но и недооценивать их роль нельзя.

«Я недавно общался с нашими физиками на тему развития отечественных ядерных вооружений. И они принялись меня убеждать, что, даже если бы не было информации от разведки, то через определённый срок ядерная бомба в СССР всё равно была бы создана. Однако кто может гарантировать, что срок был бы именно таким, как рассчитывали!» — заметил эксперт.

В 1945 году американцы выпустили уже три готовые к использованию ядерные бомбы. 16 июля одну из них взорвали в ходе первых в истории атомных испытаний, а две остальные сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа. При этом всего через несколько дней после того, как была завершена сборка первой бомбы, советская разведка уже доставила её схему в Москву.

На фоне успехов ядерной программы, в которой помимо США активное участие принимали Великобритания Канада , западные лидеры стали делать недвусмысленные намёки на переговорах с Иосифом Сталиным. При этом они даже не могли себе представить, насколько хорошо советское руководство осведомлено об их реальных достижениях.

В 1945 году военно-политическое руководство стран Запада начало разработку планов атомной бомбардировки СССР. К концу года было определено 20 крупнейших городов Советского Союза, которые должны были повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки. В 1947—1948 годах был разработан целый ряд новых военных планов. Согласно документу под названием «Чариотир», принятому летом 1948-го, 133 ядерные бомбы должны были упасть сразу на 70 городов Советского Союза. За атомным ударом могли последовать массированные бомбардировки обычными боеприпасами. План «Дропшот», разработанный в 1949 году, был ещё более масштабным: предполагалось уничтожить сразу 100 млн советских граждан 300 атомными бомбами.

Советский ответ

Внести кардинальные коррективы в своё военное планирование властям США и Великобритании пришлось осенью 1949 года. 29 августа на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бомба. 3 сентября метеорологическая разведывательная служба США получила пробы воздуха, по которым в Вашингтоне поняли, что у Советского Союза есть ядерное оружие.

Однако полностью проблему обеспечения безопасности СССР это не решило — американцы всё ещё располагали более внушительным ядерным арсеналом и более совершенными средствами доставки. Теперь многое зависело от того, кто окажется лидером гонки в области разработки значительно более мощного термоядерного (или водородного) оружия. Изыскания в этой области велись в США с начала 1940-х, а в СССР — с 1945 года.

В обычной атомной бомбе происходит детонация находящегося внутри заряда, состоящего из изотопов урана или плутония, которые, распадаясь, выделяют огромное количество энергии.

В свою очередь, в водородной бомбе энергия высвобождается в результате реакции термоядерного синтеза тяжёлого водорода — дейтерия и трития — и получения более тяжёлых элементов. Основное преимущество термоядерного оружия в том, что в отличие от атомного у него теоретически нет ограничений по мощности.

Первый в мире термоядерный заряд испытали американцы. Это произошло 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок. Однако заокеанские учёные, не сумев создать достаточно компактную бомбу, взорвали лабораторное устройство размером с трёхэтажный дом.

Советский физик Андрей Сахаров предложил создать сферическую водородную бомбу, начинка которой состояла из слоёв урана и термоядерного горючего, окружённых взрывчатым веществом. Компактный термоядерный заряд мощностью 400 кт под названием «изделие РДС-6c» был разработан в КБ-11 в городе Арзамас-16 (современный Саров Нижегородской области . — RT). 12 августа 1953 года он был испытан на Семипалатинском полигоне.

Для того чтобы оценить мощность нового оружия, на полигоне построили макет населённого пункта из 190 сооружений, между которыми поместили образцы военной техники, а также около 3 тыс. измерительных приборов и индикаторов. Заряд подняли на стальной мачте на 30 м от земли. В результате взрыва в радиусе 4 км были снесены все кирпичные здания, а железобетонный мост, находившийся в 1 км от эпицентра, сместился на 200 м.

Советский Союз вышел в лидеры военно-технической гонки. За океаном компактный термоядерный заряд появился только в 1954 году.

Значение и последствия

«За восемь лет до описываемых событий произошла первая атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Эти два города не были военными объектами, но Америка продемонстрировала свой военный арсенал, которого на тот момент не было ни у одной другой страны. Все понимали, что американские бомбардировщики, летавшие в годы Второй мировой войны над фашистской Германией, могли в условиях холодной войны полететь и в нашу сторону. Поэтому СССР было необходимо чем-то ответить, остановить армаду в 3 тыс. самолётов Б-29, в одном из которых находится ядерная бомба», — рассказал в интервью RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Но, по словам специалиста, показав американцам в 1949 году, что у СССР тоже есть атомная бомба, Москва уже не могла остановиться на достигнутом.

«Нам было необходимо продемонстрировать, что у нас есть бомба большей мощности. Так, бомба, которую сбрасывали на Хиросиму и Нагасаки, имела мощность 20 кт. Бомба, которую испытали в 1953 году, имела мощность 400 кт. По количеству, может, американцы нас и опережали. Но мы одной бомбой могли поразить гораздо большую площадь. Ничего подобного у них не было», — подчеркнул Леонков.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, американцы вплоть до 1950-х годов относились к достижениям советской науки с изрядным скептицизмом.

«На американский истеблишмент не произвело слишком сильного впечатления испытание советской атомной бомбы. Было принято списывать всё на «атомный шпионаж». Более того, не стало сенсацией и испытание водородной, хотя здесь Советский Союз явно опередил Америку. Подозреваю, что имело место всё то же восприятие, связанное с разговорами об атомном шпионаже: мол, русские что-то украли и доработали», — отметил Батюк в беседе с RT.

Эксперт считает, что по-настоящему шокированы достижениями советской науки и военной техники американцы были несколькими годами позже.

«Всё началось со спутника. В 1957 году стало ясно, что советские учёные действительно ушли в отрыв, и не считаться с советской наукой невозможно. И гораздо больше, чем первое испытание советского водородного заряда, американское общество и элиту взволновало испытание в 1961 году на Новой Земле «Царь-бомбы», ставшей самым мощным оружием в истории человечества. Мощность взрыва оценивалась в 58 Мт», — подчеркнул Владимир Батюк.

Испытания водородного оружия повлияли не только на обороноспособность СССР и советско-американские отношения, но и на жизнь его создателя — Андрея Сахарова. Молодому физику (на момент испытаний ему было всего 32 года. — RT) присвоили степень доктора физико-математических наук и избрали его действительным членом Академии наук , «пропустив» ступень члена-корреспондента. В 1953 году Сахаров был удостоен Сталинской премии, а в начале 1954-го — первой звезды Героя Социалистического Труда. Всего таких наград у учёного было три.

Сахаров продолжил развивать советский водородный арсенал и вскоре предложил разместить вдоль атлантического и тихоокеанского побережий США термоядерные заряды по 100 Мт каждый, чтобы в случае глобального конфликта обезвредить Соединённые Штаты при помощи гигантских цунами. Однако на рубеже 1950—1960-х годов он начал переосмысливать свою деятельность, и в 1961 году у него начались серьёзные противоречия с Никитой Хрущёвым, так как учёный выступил против продолжения атомных испытаний. К работе над ядерным арсеналом Москвы отец водородной бомбы, по сути, больше не возвращался.