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NASA запустило зонд для исследования Солнца
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NASA произвело запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: AFP © Bill INGALLS / NASA
В воскресенье, 12 августа, с базы ВВС США на мысе Канаверал специалистами NASA был произведён запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца.
Отмечается, что во время полёта Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоёв атмосферы, измерять параметры частиц солнечного ветра.
У аппарата жаропрочная обшивка, она позволит ему работать до 2025 года.
Ранее сообщалось, что американские учёные выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету.
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