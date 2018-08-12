NASA запустило зонд для исследования Солнца

NASA произвело запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца

В воскресенье, 12 августа, с базы ВВС США на мысе Канаверал специалистами NASA был произведён запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца.

Отмечается, что во время полёта Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоёв атмосферы, измерять параметры частиц солнечного ветра.

У аппарата жаропрочная обшивка, она позволит ему работать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что американские учёные выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету.