«Моисей оставил нам большую загадку». Археологи заново открывают Библию

В последние годы все чаще сообщают о сенсационных открытиях археологов, подтверждающих реальность описываемых в Библии событий. Немало таких "библейских находок" сделано в Иордании . О том, как ученые определяют подлинность святынь и какие загадки им еще предстоит разгадать, — в материале РИА Новости

"Храм ушел вниз"

Археолог Рустом Мджян показывает корреспонденту РИА Новости развалины византийской церкви неподалеку от Иордана. Каких-то двадцать лет назад об особенностях местечка Аль-Махтас на восточном берегу реки (на территории Иордании) знали разве что местные бедуины.

"В 1996 году мы начали исследовать этот район. Наша команда из 70 археологов планомерно изучала каждый клочок земли, делая пробные раскопы. Если где-нибудь что-то находили, раскапывали шире и глубже", — говорит ученый.

И так до тех пор, пока не наткнулись на следы каменной кладки. Стали расчищать — увидели стену, причем уходящую вниз. Несколько лет раскопок — и вот перед нами церковь необычной формы: вход располагался на возвышенности, от него вниз, к центру сооружения, вела лестница. Оказалось, это большая купель крестообразной формы, на дне — мозаика. И судя по надписям на сохранившихся ее фрагментах, церковь построили в пятом веке. А до нее тут, предположительно, стояла часовня.

"Мы поняли, что достигли цели, — нашли точное место крещения Иисуса Христа!" — восклицает иорданский археолог.

Но почему он так в этом уверен? Прежде чем приступить к раскопкам, специалисты провели огромную работу с архивам, тщательно изучив все доступные свидетельства, касающиеся этого столь значимого для христианства события.

Во-первых, исследователи опирались на евангельскую историю крещения Иисуса Христа. Там вскользь упоминается местечко Бейт-Абара (Вифара — в русскоязычной версии Библии), или "переправа пророков". А во-вторых, проанализировали описания, оставленные средневековыми паломниками.

Военные помогли

У библейских археологов есть правило: если где-либо на Святой земле обнаружен храм византийского периода, значит, он неспроста построен именно здесь.

Так было, например, с раскопками близ деревни Листиб на севере Иордании. В 1999 году во время проводившихся здесь военных учений около поселения случайно нашли фрагменты мозаичного панно. Затем археологи раскопали храмовый комплекс шестого века. А благодаря сохранившимся мозаичным надписям и описаниям паломников исследователи установили, что еще в дохристианские времена тут была деревня Фисва, которая упоминается в Третьей книге Царств, входящей в Библию.

"Фесвитянин, из жителей Галаадских" — это пророк Илия. Судя по всему, византийцы узнали об этом и решили увековечить это место.

Сейчас это холм святого Ильи, Тель-Мар-Ильяс.

"В окрестностях археологи обнаружили более 60 византийских церквей. Тут была огромная христианская община", — рассказывает Рустом Мджян.

Впрочем, обилию церквей вблизи библейских мест удивляться не приходится. Куда неожиданнее было обнаружить на юге Иордании христианский храм — самый древний в мире.

Когда-то город Акаба на берегу Красного моря назывался Аила. Во времена Римской империи это был один из крупнейших "хабов": через него в Европу проходил Великий шелковый путь.

И вот в середине 1990-х годов исследователи из Университета Северной Каролины решили поискать здесь следы христианского присутствия. С чего вдруг? Дело в том, что епископ Аилы упоминается в числе участников первого Вселенского собора 325 года.

В 1998 году археологи обнаружили развалины древней базилики. Ее построили в период между 298 и 303 годами, хотя христианство в Римской империи легализовали лишь в 313 году. Ученые до сих пор спорят, как такое было возможно в крупном портовом городе.

Подсказка на полу

Новые открытия в области библейской археологии происходят почти каждый год. В основном ученые находят артефакты, косвенно указывающие на то или иное событие. А в поисках они опираются преимущественно на манускрипты.

Египта, В иорданском городе Мадаба православной церкви Святого Георгия хранится настоящая "шпаргалка" по святым местам — как для верующих, так и для ученых. В 1894 году строители георгиевского храма нашли фрагмент огромной мозаики шестого века. На ней изображены многочисленные города и храмы на территории современных Израиля Сирии , Иордании и Ливана . Это карта Святой земли. Благодаря ей, в частности, и установили место крещения Христа.

"До наших дней дошел фрагмент размером пять на семь метров, это почти два миллиона камней. В целом "мадабская карта" состоит из пяти миллионов мозаичных фрагментов", — рассказал РИА Новости один из служителей георгиевской церкви в Мадабе.

Однако одного значимого места на этой карте все же нет, хотя это всего в нескольких километрах от Мадабы. Гора Нево неспроста считается священной и у иудеев, и у христиан, и у мусульман. На ней, по преданию, умер и был погребен пророк Моисей.

Согласно Библии, Господь наказал его за гнев и отсутствие терпения тем, что ему не дано было ступить на Землю обетованную, он лишь увидел ее перед самой своей смертью. И произошло это как раз на горе Нево, откуда и сегодня можно разглядеть не только долину реки Иордан, но даже Иерусалим . Главная загадка горы — место погребения Моисея. По преданию, он завещал спрятать свое тело, дабы недруги не смогли найти его и осквернить. И вот уже более трех тысяч лет люди безуспешно пытаются разыскать могилу пророка.

В 1930-е годы попытку найти святыню предприняли францисканские монахи. Но раскопали лишь несколько византийских храмов VI-VII веков с уникальными мозаиками, изображающими животных и людей.

"Место захоронения пророка Моисея — большая загадка, оставленная им перед смертью. А вот место погребения его брата, Аарона, нам известно, оно находится в знаменитой Петре", — отмечает Рустом Мджян.

Русские идут

Сейчас в Иордании проводятся широкомасштабные археологические исследования. Найденные святыни, само собой, привлекают паломников.

"Многие верующие рассматривают Иорданию как отправной пункт паломничества по Святой земле. Только христианских святынь у нас в стране тридцать пять", — сообщил РИА Новости глава Управления по туризму Иордании Абдул Разак Арабият.

Он добавил, что число пилигримов из России за последние полгода удвоилось. Наибольшей популярностью у верующих Русской церкви пользуется место крещения Христа.

Иорданские власти намерены открыть для паломников и прочие библейские места. Нет сомнений, что ученые продолжат свои находки, и список святынь расширится. Для христиан всего мира Библия открывается заново. Как ни парадоксально, именно благодаря науке.