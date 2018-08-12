Археологи обнаружили уникальный боярский саркофаг домонгольского периода в Новгороде

В древнем каменном саркофаге находились останки шести женщин.

Сотрудники Института археологии РАН Москве объявили об обнаружении уникального древнейшего захоронения при раскопках в Свято-Юрьевом монастыре под Великим Новгородом.

По данным найденных летописных источников, саркофаг был заложен в XII веке. В нем погребены останки шести женщин, принадлежавших к боярскому роду.

Захоронение представляет собой шесть массивных плит из камня.

«В подобных дорогих саркофагах хоронили новгородцев, имевших высокий социальный статус. Очевидно, что эти женщины относились к богатой боярской новгородской фамилии», — рассказали сотрудники РАН агентству «Интерфакс».

В настоящий момент исследования на территории монастыря продолжаются.