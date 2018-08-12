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Археологи обнаружили уникальный боярский саркофаг
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Археологи обнаружили уникальный боярский саркофаг домонгольского периода в Новгороде 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Константин Чалабов , РИА Новости
В древнем каменном саркофаге находились останки шести женщин.
Сотрудники Института археологии РАН в Москве объявили об обнаружении уникального древнейшего захоронения при раскопках в Свято-Юрьевом монастыре под Великим Новгородом.
По данным найденных летописных источников, саркофаг был заложен в XII веке. В нем погребены останки шести женщин, принадлежавших к боярскому роду.
Захоронение представляет собой шесть массивных плит из камня.
«В подобных дорогих саркофагах хоронили новгородцев, имевших высокий социальный статус. Очевидно, что эти женщины относились к богатой боярской новгородской фамилии», — рассказали сотрудники РАН агентству «Интерфакс».
В настоящий момент исследования на территории монастыря продолжаются.
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