В Якутии обнаружили жеребенка ископаемой лошади

Верхоянском районе Якутии международная группа ученых обнаружила уникальную находку — тушу жеребенка, жившего порядка 30-40 тысяч лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СВФУ.

Ископаемое животное было найдено во время раскопок на территории Багатайского термокарстового котлована. Туша жеребенка отлично сохранилась, поскольку пролежала в вечной мерзлоте. Полностью сохранился шерстный покров, грива, хвост, а также внутренние органы. Ученые предполагают, что возраст жеребенка — около 3 месяцев.

— Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, значит можно изучать среду обитания, в которой существовало животное, — рассказал заведующий музея мамонта СВФУ Семен Григорьев.

По его словам, отобранные на глубине 30 метров образцы палеопочв позволяют предполагать, что жеребенок мог жить примерно 30-40 тысяч лет назад. Более точная информация будет доступна после детального анализа. Григорьев подчеркнул, что это первая в мире ископаемая лошадь, обнаруженная в столь хорошем состоянии. Кроме того, ценности добавляет юный возраст животного.

В состав палеонтологической экспедиции, обнаружившей ископаемое, вошли представители СВФУ, а также японского университета Киндай. Группа продолжает свою исследовательскую миссию. Следующий пункт — "кладбище мамонтов" Юнюген, расположенное в 220 километрах вниз по реке Яна.