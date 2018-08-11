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В Якутии обнаружили жеребенка ископаемой лошади
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В Якутии обнаружили жеребенка ископаемой лошади 

Российская Газета 1 час назад
Фото: пресс-служба СВФУ
В Верхоянском районе Якутии международная группа ученых обнаружила уникальную находку — тушу жеребенка, жившего порядка 30-40 тысяч лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СВФУ.
Ископаемое животное было найдено во время раскопок на территории Багатайского термокарстового котлована. Туша жеребенка отлично сохранилась, поскольку пролежала в вечной мерзлоте. Полностью сохранился шерстный покров, грива, хвост, а также внутренние органы. Ученые предполагают, что возраст жеребенка — около 3 месяцев.
— Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, значит можно изучать среду обитания, в которой существовало животное, — рассказал заведующий музея мамонта СВФУ Семен Григорьев.
По его словам, отобранные на глубине 30 метров образцы палеопочв позволяют предполагать, что жеребенок мог жить примерно 30-40 тысяч лет назад. Более точная информация будет доступна после детального анализа. Григорьев подчеркнул, что это первая в мире ископаемая лошадь, обнаруженная в столь хорошем состоянии. Кроме того, ценности добавляет юный возраст животного.
В состав палеонтологической экспедиции, обнаружившей ископаемое, вошли представители СВФУ, а также японского университета Киндай. Группа продолжает свою исследовательскую миссию. Следующий пункт — "кладбище мамонтов" Юнюген, расположенное в 220 километрах вниз по реке Яна.
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