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Под Ростовом нашли древнее захоронение
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Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид 

РИА Новости 1 час назад
Фото: государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Археологи обнаружили древнее захоронение в зоне будущего строительства обхода города Аксая в Ростовской области трассы М-4 "Дон", сообщает госкомпания "Автодор", выступившая заказчиком изысканий.
"В ходе раскопок археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение, которое можно отнести к IV тысячелетию до н.э. Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией", — говорится в информации.
Найдены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Здесь в хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, а также элементы конских уздечек — символы коня — верного спутника кочевников. В ходе раскопок были обнаружены и медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом.
Древний курган, на котором проходят изыскания, по словам специалистов, был известен давно. Он обозначен еще на картах XIX века под названием "Фигурин". Но исследовать полноценно объект археологам не удавалось из-за отсутствия средств на проведение дорогостоящих работ.
"Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия, который будет изучен благодаря реализации проекта государственной компании по строительству обхода города Аксая", — отмечается в информации.
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