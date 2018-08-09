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Найдены грибы-убийцы, зомбирующие насекомых
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Ученые исследуют грибы-убийцы, зомбирующие насекомых 

РИА Новости 56 минут назад
Ученые впервые за десятки лет проводят исследования паразитических грибов — организмов-убийц, превращающих насекомых в зомби, на юго-западе Приморья, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Исследования в заповеднике "Кедровая падь", который входит в состав ФГБУ "Земля леопарда", провели специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова.
"Во время экспедиций специалисты-микологи собрали для анализа сотни образцов грибов, растущих на насекомых. В результате им удалось идентифицировать сразу 15 видов, которые паразитируют, например, на муравьях, пчелах, жуках и бабочках. Так, кордицепс однобокий прорастает внутрь тел муравьев и буквально зомбирует жертву, создавая послушную "марионетку". Пораженное насекомое забывает о своих нуждах, покидает сородичей и скитается в поисках благоприятного места для роста своего хозяина", — говорится в сообщении.
Гриб-паразит разрывает связи между мышцами насекомого, обездвиживая его, а затем медленно убивает. После этого из головы жертвы прорастает плодовое тело гриба. Кордицепцы управляют лишь беспозвоночными животными и для людей не опасны.
Среди обнаруженных учеными видов грибов редкими оказались три, которые были найдены в заповеднике на пауках, личинках жука-щелкуна и взрослой осе.
Изучение таких грибов имеет большую ценность для науки: в будущем ученые надеются узнать, как организмы без мозга развили способность контролировать животных с мозгом. Кроме того, грибы можно использоваться для контроля численности насекомых-вредителей, кровососущих и других насекомых.
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