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Дежавю: феномен, который наука не может объяснить
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Дежавю: феномен, который наука не может объяснить 

Trendymen 58 минут назад
Фото: Trendymen
Вы наверняка испытывали дежавю на себе, ведь по статистике 98% людей время от времени сталкивается с этим удивительным состоянием. Голливуд объясняет дежавю сбоем в «Матрице» — фантастика, но в реальности ученые и в самом деле не могут до конца объяснить, откуда оно берется.
Не вдаваясь в подробности, состояние дежавю — это ощущение, будто находился в такой же ситуации в прошлом. Как будто все уже происходило!
Люди описывают дежавю как повторный просмотр фильма, или перечитывание книги. Конкретно предсказать действия не получится, но ощущение уже виденного довольно стойкие.
Ранее ученые считали, что дежавю проявляется, когда пережитые во сне эмоции наслаиваются на реальную ситуацию. Соотвественно, искривляется восприятие человеком настоящего времени.
Так ли это на самом деле? Кто знает. Вызывать искусственно дежавю у психологов пока не выходит, поэтому научные исследования этого странного явления затруднены.
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