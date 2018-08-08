Ещё
Маск тайно обсудил планы по колонизации Марса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск тайно обсудил с учеными планы по колонизации Марса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / SpaceX Flickr
Элон Маск и другие представители SpaceX провели встречу с ведущими планетологами Земли в начале этой недели, на которых они обсудили планы бизнесмена по колонизации Марса. Космический стартап попросил ученых "не афишировать" эти дискуссии, сообщает Space.com  В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.
Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.
Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.
На этой неделе, как сообщает Space.com, Маск и его ближайшие помощники встретились со многими "скептиками" и сторонниками своих идей в стенах университета Колорадо в Боулдере, одного из ведущих планетологических исследовательских центров Земли. На этой встрече присутствовало 60 ведущих геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА.
Как сообщает онлайн-издание Ars Technica, ссылаясь на анонимных участников этого совещания, представители SpaceX попросили ученых и чиновников "не афишировать" свое участие в подобных дискуссиях, и не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит подобные встречи.
По их словам, эти обсуждения были сфокусированы на двух вещах — устройстве и возможностях BFR, и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.
Представители SpaceX и университета Колорадо, в свою очередь, не стали отрицать то, что эта встреча Маска с учеными действительно состоялась. При этом они отметили, что ничего особенного в ней не было, и что подобные совещания будут проводиться на регулярной основе в последующие месяцы и годы.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»216
Степаненко впервые высказалась о разводе20
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились156
Ливия попросила вмешательства России34
«Подумал, что началась война»24
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
00:38
«Подумал, что началась война»
Оружие Армия
04:26
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение