Маск тайно обсудил планы по колонизации Марса

Маск тайно обсудил с учеными планы по колонизации Марса

Элон Маск и другие представители SpaceX провели встречу с ведущими планетологами Земли в начале этой недели, на которых они обсудили планы бизнесмена по колонизации Марса. Космический стартап попросил ученых "не афишировать" эти дискуссии, сообщает Space.com В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

На этой неделе, как сообщает Space.com, Маск и его ближайшие помощники встретились со многими "скептиками" и сторонниками своих идей в стенах университета Колорадо в Боулдере, одного из ведущих планетологических исследовательских центров Земли. На этой встрече присутствовало 60 ведущих геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА

Как сообщает онлайн-издание Ars Technica, ссылаясь на анонимных участников этого совещания, представители SpaceX попросили ученых и чиновников "не афишировать" свое участие в подобных дискуссиях, и не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит подобные встречи.

По их словам, эти обсуждения были сфокусированы на двух вещах — устройстве и возможностях BFR, и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.

Представители SpaceX и университета Колорадо, в свою очередь, не стали отрицать то, что эта встреча Маска с учеными действительно состоялась. При этом они отметили, что ничего особенного в ней не было, и что подобные совещания будут проводиться на регулярной основе в последующие месяцы и годы.