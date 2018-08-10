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Астронавт NASA рассказал о встрече с инопланетянином в космосе
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Астронавт NASA рассказал о встрече с инопланетянином в космосе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Космонавт признался, что однажды увидел внеземное существо в грузовом отсеке космического корабля.
Астронавт NASA Леланд Мелвин, который практически целый месяц провел в космосе, заявил, что во время своего пребывание на космическом корабле встретил инопланетное существо, передает британская газета Metro.
По его словам, инопланетный житель пробрался в грузовой отсек космического судна. По признанию Мелвина, первое, что он хотел сказать своему коллеге по экспедиции, была фраза: «Хьюстон, у нас проблема!»
Об увиденном астронавт немедленно сообщил руководству космического ведомства на Земле, однако в NASA решили, что «инопланетянин» — это не что иное, как кусок льда, который оторвался от судна в процесса полета.
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