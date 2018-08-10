Астронавт NASA рассказал о встрече с инопланетянином в космосе

Космонавт признался, что однажды увидел внеземное существо в грузовом отсеке космического корабля.

Астронавт NASA Леланд Мелвин, который практически целый месяц провел в космосе, заявил, что во время своего пребывание на космическом корабле встретил инопланетное существо, передает британская газета Metro

По его словам, инопланетный житель пробрался в грузовой отсек космического судна. По признанию Мелвина, первое, что он хотел сказать своему коллеге по экспедиции, была фраза: «Хьюстон, у нас проблема!»

Об увиденном астронавт немедленно сообщил руководству космического ведомства на Земле, однако в NASA решили, что «инопланетянин» — это не что иное, как кусок льда, который оторвался от судна в процесса полета.